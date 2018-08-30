Израиль обвиняет компанию по производству дронов в бомбардировке армянских солдат по просьбе Азербайджана

Израиль предъявил обвинение израильской компании, производящей беспилотные летательные аппараты, в связи с бомбардировкой армянских солдат в Нагорном Карабахе по просьбе своего заказчика – Азербайджана.

Хотя в тексте обвинения, представленного израильским Министерством юстиции, не упоминаются ни Азербайджан, ни Нагорный Карабах, местная пресса подчеркивает, что из жалобы, представленной Министерством обороны, становится понятно, что речь идет именно об азербайджанских должностных лицах и армянских солдатах.

В заявлении от 29 августа Министерство юстиции Израиля объявило о намерении выдвинуть обвинение против исполнительного директора оборонной системы, вице-президента и других сотрудников компании Aeronautics.

Израильские информагентства The Times и Maariv сообщили, что в 2017 году должностные лица компании Aeronautics заключили контракт с Баку на сумму в 20 млн долларов, но азербайджанские официальные лица попросили израильскую компанию продемонстрировать дрон Orbiter 1K, используя его против армянских солдат.

По данным СМИ, двое сотрудников израильской компании отказались это сделать, но в итоге два высокопоставленных представителя компании все же согласились провести атаку.

По их словам, дрон не попал прямо в цель, но во время атаки двое солдат получили ранения.

Израильская The Times со ссылкой на полковника вооруженных сил Армении Армена Гёзаляна, пишет, что во время инцидента двое солдат получили легкие ранения.