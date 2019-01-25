Парламент Франции до лета ратифицируют соглашение Армения-ЕС

Посол Франции в Армении Жонатан Лакот сегодня в Гюмри выразил надежду на то, что парламент его страны до лета ратифицирует Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Он подчеркнул, что, в отличие от других стран, во Франции процедура более сложная.

«Соглашение было утверждено Советом министров, но во Франции этот процесс немного длителен, поскольку вопрос должен быть обсужден с областями страны. Однако я не сомневаюсь, что соглашение будет одобрено большинством в парламенте с учетом отношений между Арменией и Францией», - заверил посол.

9 из 28 стран-членов ЕС - Эстония, Латвия, Литва, Польша, Болгария, Люксембург, Великобритания, Румыния и Дания - уже ратифицировали соглашение, подписанное в 2017 году в Брюсселе.

Радио Азатутюн также поинтересовалось у посла, как он оценивает неформальную встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Давосе.

«Я считаю, что любые контакты, премьер-министра Армении и президента Азербайджан, встречи на этом уровне важны, это позволяет узнать друг друга, с одной стороны, а с другой стороны - подготовиться в будущим официальным встречам», - сказал Лакот.

Франция как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ положительно оценивает динамику встреч между официальными лицами Армении и Азербайджана. В частности, последнюю встречу глав МИД двух стран в Париже.

«Состоявшаяся 16 января встреча прошла в очень позитивной тональности, и мы надеемся, что эта динамика сохранится как на уровне министров, так и во встречах на более высоком уровне. Франция как страна-сопредседатель прилагает усилия для нахождения мирного решения конфликта. Мы уверены, что конфликт должен быть урегулирован исключительно мирным путем», - заявил французский посол.

Лакот сказал, что после революции Армения оказалась в центре международного внимания. В частности, он указал на недавнюю публикацию в британском издании The Economist, где Армения была ​признана страной года. По мнению посла, эту положительную динамику следует использовать во всех сферах.

Одна из программ правительства Франции в этом году будет реализована в Гюмри. С мэром города Самвелом Баласаняном посол обсудил организационные вопросы проведения в Гюмри 21 марта Дня французской гастрономии.

Архитектура Гюмри также интересует французского посла. По его мнению, город может быть включен в список ЮНЕСКО.

Мы спросили у посла о сыне Шарля Азнавура, Николя Азнавуре, который хочет переехать с семьёй в Армению.

«Николя Азнавур, его жена и сын хотят обосноваться в Армении. Мы находимся с ними в очень тесном сотрудничестве. Посольство Франции в Армении и Фонд Азанавур ставят перед собой серьезные цели по представлению французской культуры по всей Армении», - отметил Жонатан Лакот.