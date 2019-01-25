Я не могу вести переговоры от имени Нагорного Карабаха - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня вновь заявил, что на переговорах по карабахскому урегулированию представляет лишь Армению и не может вести переговоры от имени Нагорного Карабаха.

Пашинян сказал об этом в ходе брифинга в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии в Москве, отвечая на вопрос журналистов о подробностях его последней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Давосе.

«Отвечу на ваш вопрос о переговорах с Алиевым: те заявления, которые я публично сделал, конечно, во время нашей встречи мы затронули все вопросы. Я неоднократно говорил, что на этих переговорах я представляю Республику Армения, я не могу представлять на этих переговорах Республику Арцах по той простой причине, что граждане Карабаха не участвовали в выборах в Армении. То есть, они меня не избирали в качестве премьер-министра, они избирают своего президента и свой парламент. По этой причине я не могу вести переговоры от имени Нагорного Карабаха. Я могу вести переговоры от имени Республики Армения», - сказал Пашинян.

Говоря о встрече с Алиевым в Давосе, премьер-министр Армении сказал, что какого-либо предметного, важного обсуждения в Давосе в течение этих полутора часов не было, и даже, к примеру, краткая встреча с Алиевым в Душанбе была более предметной и более важной.

Никол Пашинян находится в Москве с однодневным визитом. Утром он посетил штаб-квартиру Евразийской экономической комиссии, где выступил с речью по случаю председательства Армении в ЕАЭС в 2019 году. Кстати, он первый из руководителей государств-членов союза провел там короткий брифинг, на котором присутствовали как российские, так и иностранные журналисты.

Важной встречей, которая состоялась сегодня, стали переговоры премьер-министра Армении с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым. Пашинян также встретился с проживающими в России армянскими бизнесменами, и главной темой этих обсуждений был вопрос инвестиций в Армению.