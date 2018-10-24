Визит Болтона - это визит американского чиновника самого высокого ранга в Армению за последние десятилетия – МИД Армении

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон завтра прибудет в Армению, сообщила сегодня на брифинге с журналистами пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Нагдалян отметила, что Болтон в Ереване будет принят на высоком уровне, запланированы переговоры с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном, будет обсуждаться широкий круг вопросов двусторонней повестки дня.

«Завтра Армению посетит советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который проведет встречи с высшим руководством страны. Запланирована встреча с премьер-министром, также предусмотрены встречи с секретарем Совета национальной безопасности, министром обороны и министром иностранных дел. Будет обсуждаться широкий круг вопросов двусторонней повестки дня. Это визит американского чиновника самого высокого ранга и самой крупной американской делегации в Армению за последние десятилетия», - заявила пресс-секретарь МИД Армении.

В связи с визитом Болтона Нагдалян воздержалась от представления других подробностей.

Высокопоставленный американский чиновник прибудет в Ереван из Баку. Из Армении Джон Болтон отправится в Грузию, завершив свой региональный визит, который, как известно, стартовал 21 октября в Москве, где вчера Болтона принял и примерно полтора часа с ним беседовал президент России Владимир Путин.

В последнее время участились визиты высших должностных лиц США в Ереван. В понедельник столицу Армении посетил советник и адвокат президента США, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, который в беседе с Радио Азатутюн заявил, что Геноцид армян является историческим фактом и он признает этот факт.

На прошлой неделе в Армении находился заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент. Он также удостоился приема на высоком уровне, встретившись с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном.

Еще раньше посол США в Армении Ричард Миллз заявил, что в этом году Вашингтон на 14 млн долларов увеличил выделяемую Еревану помощь, а в будущем финансовом году администрация Трампа намерена увеличить помощь Армении на 20 млн долларов.

На тему Соединенных Штатов пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян сегодня также сделала примечательное заявление о том, что официальный Ереван заверили, что приобретенные недавно Азербайджаном американские вертолеты Bell-412 не имеют военного назначения.

«Гонка вооружений в регионе всегда находится на повестке дня армянской стороны, и мы призываем всех членов международного сообщества воздерживаться от тех действий, которые будут способствовать гонке вооружений или нестабильности в регионе. Нас заверили, что это вертолеты гражданского назначения, которые используются в чрезвычайных ситуациях и не могут иметь военного применения. Это также относится и к покупке оружия через третью сторону. Они имеют чисто гражданское назначение и должны применяться в чрезвычайных ситуациях. Просто повторяю то, в чем нас заверили», - заявила пресс-секретарь МИД Армении.

По просьбе Радио Азатутюн пресс-секретарь МИД также затронула ситуацию вокруг генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова. «В связи с этим вопросом я не могу сообщить ничего нового помимо того, что было сказано на наших предыдущих брифингах, просто должна вновь отметить, что консультации в соответствующих органах ОДКБ пока продолжаются, и они касаются нахождения консенсусных решений в рамках регламентаций ОДКБ, а также уточнения этих самых регламентаций. Как вы знаете, в регламентациях ОДКБ не установлена процедура замены генерального секретаря, консультации проходят также и по этому вопросу. Когда результаты консультаций будут представлены на утверждение Совета коллективной безопасности, как я уже сказала, они станут известны общественности», - сказала Нагдалян.

Юрию Хачатурову, который во время кровавых событий 1 марта 2008 года занимал должность заместителя министра обороны Армении, в рамках дела «1 марта» 27 июля этого года было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя. Он не признает предъявленное ему обвинение. Было подано ходатайство об аресте Хачатурова, однако суд решил освободить его под залог в 5 млн драмов (примерно 10 тыс. долларов). Хачатуров вернулся из Еревана в Москву и продолжает выполнять обязанности генерального секретаря ОДКБ.

28 июля стало известно, что официальный Ереван предложил странам-членам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря организации.

Юрий Хачатуров занимает пост генсека ОДКБ с 14 апреля 2017 года.