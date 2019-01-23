Пашинян: «Мы договорились с «Газпром Армения», что внутри страны цена на газ не будет меняться»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны договорились с «Газпромом» о сохранении внутреннего тарифа на газ. Пашинян сказал об этом в Давосе в интервью российскому информагентству «Новости».

Премьер-министр отметил, что «Газпром» продает газ не Армении, а компании «Газпром Армения», поэтому роль Армении опосредованная.

«Но мы договорились с «Газпром Армения», что внутри страны цена на газ не будет меняться», - сказал Пашинян в кулуарах экономического форума в Давосе.

Пашинян участвует во Всемирном экономическом форуме, проходящем в швейцарском курортном городе Давос. На странице правительства в Facebook сообщается, что он дал интервью ряду ведущих мировых СМИ, включая китайские, французские, швейцарские, а также принял участие в брифинге, в ходе которого ответил на вопросы журналистов ряда известных СМИ, в том числе РИА «Новости».

В конце декабря «Газпром» сообщил, что в соответствии с подписанным дополнительным соглашением к контракту между ООО «Газпром экспорт» и ЗАО «Газпром Армения» цена российского газа на границе Грузии и Армении в 2019 году вырастет до 165 долларов за тысячу кубометров со 150 долларов в 2018 году.

А премьер-министр Никол Пашинян тогда заверил, что хотя Россия повышает цену на поставляемый Армении газ, однако для потребителей внутри страны она останется неизменной.

Контракт на поставки до 2,5 миллиарда кубометров в год действует до конца 2019 года. «Газпром Армения», на 100% принадлежащая «Газпрому», является поставщиком газа на внутренний рынок Армении.

На этой неделе премьер-министр Армении отправляется в Москву, но в официальном сообщении не указывается, что он будет обсуждать цену на газ.

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин подтвердил предстоящий визит Пашиняна в Москву. Он сказал журналистам, что 25 января премьер-министр Армении посетит Москву для встречи с коллегией Евразийской экономической комиссии.

Ранее сообщалось, что Никол Пашинян на заседании этой коллегии выступит с речью в связи с переходом председательства в высших органах ЕАЭС в 2019 году к Армении.