ППА не получала, следовательно, не обсуждала проект об изменениях в структуре правительства – депутат от ППА

Фракция партии «Процветающая Армения» (ППА) не спешит высказывать свое мнение о структурных изменениях в правительстве. Об этом сегодня в ходе парламентских брифингов сказал депутат фракции ППА Геворк Петросян.

Он отметил, что фракция еще не получала данный проект и обсуждений во фракции в связи с этим проектом не было.

«Посмотрим, что правительство представило на бумаге. Мы не собираемся ни излишне поддерживать правительство, ни скрываться от его позиций, ни скрывать свои позиции, но прошу, давайте не терять серьезности, посмотрим, что они представляют, - сказал Петросян и продолжил: - До тех пор, пока проект не представлен и фракция официально проект не получила и не провела обсуждения, я не уполномочен от имени фракции выражать позицию».

Петросян, однако, представил свое личное мнение, отметив, что и полицию, и Службу национальной безопасности (СНБ) следует оставить под непосредственным контролем либо премьер-министра, либо правительства.

«Мне непонятно, почему полицию нужно передавать под контроль правительства, а СНБ оставлять под контролем премьер-министра. В конце концов, обе эти структуры призваны раскрывать, пресекать преступления в Армении, поддерживать законность, укреплять общественный порядок. Лично я считаю, что их не нужно разделять», - сказал депутат.

Еще в прошлом году некоторые министерства получили проект, согласно которому число министерств будет сокращено на 5 и составит 12 вместо нынешних 17.

Будет упразднено Министерство диаспоры, Министерство культуры и Министерство спорта и по делам молодёжи объединятся с Министерством образования и науки, Министерство энергетики объединится с Министерством территориального управления, Министерства сельского хозяйства – с Министерством экономического развития, а Министерство транспорта, связи и информационных технологий будет переименовано в Министерство технологий и военной промышленности.

До своего избрания спикером парламента Арарат Мирозоян, к примеру, выразил мнение, что СНБ должна оставаться в подчинении премьер-министра, а вопрос полиции еще можно обсудить.