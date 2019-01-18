Мирзоян: Политизация СНБ и полиции была бы серьезнейшей политической ошибкой

Придание Службе национальной безопасности (СНБ) и полиции статуса министерства и их политизация стала бы серьезнейшей политической ошибкой, сегодня в беседе с журналистами выразил мнение председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян.

«Я посчитаю серьезнейшей политической ошибкой придание этим структурам статуса министерства и их повторную политизацию. Считаю, что одним из политических, институциональных достижений последних лет, последних двух-трёх десятилетий является деполитизация данных структур и лишение их статуса министерства», - сказал Мирзоян.

Что же касается контроля в отношении этих структур, то спикер парламента отметил: «Здесь я полностью согласен, эти структуры в последние годы не только стали аполитичными, но и полностью вышли из поля зрения и контроля общественности».

Он выразил мнение, что следует предпринять шаги для исправления этой ситуации, но не путем придания статуса министерства.

«Механизмов может быть множество, например, приглашение руководителей этих ведомств в парламент, организация с ними встреч с участием депутатов. Знаете, инструменты есть, и до сих пор они были: интерпелляции, письменные запросы и прочее», – сказал председатель НС.

«Об этом говорится также в контексте суперпремьерства. И, к примеру, решением может стать - я вновь выражаю свое частное мнение - переход полиции из подчинения премьер-министру в подчинение правительства, но СНБ, считаю, должна оставаться в подчинении премьер-министра», - подчеркнул Арарат Мирзоян.