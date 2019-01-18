Российско-азербайджанский дипломатический скандал получает новый размах

Причиной скандала стали граждане России с армянскими фамилиями, которые по той или иной причине приезжают в Баку и которым власти Азербайджана, несмотря на их гражданство, не разрешают въехать в страну.

Министерство иностранных дел России сегодня выступило со специальным заявлением, в котором ответило на заявление пресс-секретаря МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой о том, что заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на эту тему носило провокационный и антиазербайджанский характер.

Официальная Москва сегодня в своём специальном заявлении, которое опубликовано на сайте МИДа, пишет: «Ознакомились с реакцией пресс-службы МИД Азербайджана на наше сообщение о недопуске в эту страну российских граждан с армянскими корнями. Отмечаем выходящий за рамки дипломатических приличий тон комментария».

Официальный Баку призывает Москву «не раздувать» эту малозначимую тему на фоне динамичного поступательного развития российско-азербайджанских отношений. Подобный подход Москва считает неприемлемым и напоминает, что защита прав и интересов российских граждан является одним из безусловных приоритетов внешней политики России.

В специальном заявлении российского внешнеполитического ведомства приводятся конкретные случаи. Среди них есть и просто вопиющие, такие, как отказ во въезде в мае 2018 года ветерану Великой Отечественной войны, 81-летнейжительнице блокадного Ленинграда или недопуск в страну в феврале 2017 года женщины, которую вместе с четырёхлетним сыном много часов продержали в спецнакопителе полиции аэропорта, отмечается в заявлении МИД РФ.

Российский МИД также считает недопустимыми намеки азербайджанской стороны на необходимость для российских граждан согласовывать поездки в Азербайджан с посольством республики в Москве, что являлось бы нарушением Соглашения о безвизовых поездках граждан двух стран от 3 июля 1997 года.

МИД России также заявляет, что дальнейшие шаги российской стороны будут зависеть от содержательной реакции Баку.

Напомним, 11 января к данной теме обратилась официальный представитель МИД России Мария Захарова, а 16 января судьбу гражданина России армянского происхождения Марата Уелданова на своей ежегодной большой пресс-конференции затронул глава МИД РФ Сергей Лавров.