Лавров надеется вернуть из Азербайджана гражданина РФ Марата Уелданова-Галустяна

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня на ежегодной большой пресс-конференции по итогам 2018 года прокомментировал ситуацию вокруг российского гражданина армянского происхождения Марата Уелданова-Галустяна, осужденного в Азербайджане.

«Вопросы, касающиеся наших граждан, которые оказываются в непростом положении в любой стране, в том числе и в странах СНГ, регулярно затрагиваем в ходе наших двусторонних контактов. Смею вас заверить, что и эта конкретная тема звучала в ходе недавних наших переговоров с азербайджанскими коллегами. Надеюсь, что мы сможем через диалог, через решение, опирающееся на правовые нормы, выйти на устраивающий всех результат и сможем вернуть этого гражданина в Россию», - сказал Лавров.

Российский менеджер Марат Уелданов был задержан 9 июня 2016 года, спустя три дня после прибытия в столицу Азербайджана Баку по работе.

Его сначала обвиняли в шпионаже, а затем приговорили к 8 годам заключения по обвинению в незаконном приобретении, производстве, хранении и распространении наркотических средств в крупном размере.

Адвокаты и члены семьи Уелданова не признают обвинение и заявляют, что его осудили за его армянское происхождение. Марат взял фамилию жены (Уелданов), и под этой фамилией ездил в столицу Азербайджана.

Ранее Марат Уелданов-Галустян в телефонной беседе с сестрой обратился за помощью к властям России.

В августе 2016 года официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию, заявив, что министерство иностранных дел России не видит национального подтекста в аресте гражданина России Марата Уелданова-Галустяна в Баку.