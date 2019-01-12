Демонстранты требуют повторного ареста Манвела Григоряна

С утра в Эчмиадзине проходят акции протеста против нахождения бывшего депутата, отставного генерала Манвела Григоряна на свободе.

Как передает корреспондент Радио Азатутюн, демонстранты перекрыли трассу Эчмиадзин-Ереван – сотни машин не могли двигаться.

Участники протестов продолжают настаивать на том, что Манвел Григорян должен быть повторно арестован.

С демонстрантами встретился депутат Айк Саргсян, который отметил, что, перекрывая дорогу, демонстранты причиняют вред не Манвелу Григоряну, а сотням граждан, которые не могут передвигаться на автомобилях.

Протесты начались еще накануне, когда Апелляционный суд отложил рассмотрение иска прокуратуры против освобождения Манвела Григоряна из-под стражи.

Манвел Григорян был арестован в июне этого года по обвинению в незаконном хранении оружия и присвоении чужого имущества в особо крупном размере.

21 декабря суд освободил Григоряна под залог в 25 млн драмов (около 50 тыс. долларов).