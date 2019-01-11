Произошедшее в Караганде не может стать причиной межнациональной розни - губернатор Гегаркуника

Подозреваемый в резонансном убийстве, произошедшем в новогоднюю ночь в Караганде (Казахстан), Нарек Гурурян родился и вырос в Армении, в селе Сарухан Гегаркуникской области.

Два других проходящих по тому же делу молодых армянина - Сохак и Торгом Малхасяны - также родом из Сарухана и являются родственниками главы села Лёвы Абрамяна.

По словам последнего, спор начался из-за музыки в ресторане. «Вроде бы, одна группа заказала одну песню, а другая – другую, произошёл спор, и наши ребята из ресторана, находясь там, хотели вмешаться, чтобы конфликт не разросся».

После инцидента 23-летний Нарек Гурурян пустился в бега, однако два дня назад правоохранители ​задержали его ​на территории России, и сейчас обсуждается вопрос его экстрадиции в Казахстан.

В начале недели Гурурян разместил в Интернете видеообращение, в котором заявил, что участвовал в драке, но никого не убивал и не собирается брать на себя чужой грех. Мать молодого человека, Аида Овеян, в беседе с Общественным телевидением также заявила, что ее сын невиновен.

Сегодня, однако, мы не смогли найти Овеян в селе. Мы обратились к сельскому старосте и помощнику губернатора, но безрезультатно. А жители села на условии, что их не станут снимать и записывать, сказали, что решили больше не говорить на эту тему.

Этот инцидент стал самой обсуждаемой темой в селе. Подытоживая последние сведения, глава села сказал, что дед его родственников, подозреваемых по делу об убийстве, вместе с еще несколькими армянами на днях встретился с семьей убитого молодого человека.

«Они побеседовали друг с другом, обнялись, этот человек [подозревал], что его сына убили не армяне, поскольку есть много эпизодов, труп этого парня был там обнаружен потом в сидячем положении, и он умер от кровотечения. Но в этом районе даже следа одной капли крови не было», - рассказал староста села Сарухан.

«Произошедшее – это бытовая проблема, оно не может стать причиной межнациональной розни», - считает губернатор Гегаркуникской области Гнел Саносян и добавляет, что у села Сарухан крепкие дружественные связи с Карагандой еще с советских времен. Большая часть жителей села, в котором проживают около 8000 человек, сегодня отправляется на заработки в Казахстан, в основном в Караганду. Причем, об этом можно догадаться, даже не ознакомившись со статистикой, предоставленной сельским старостой. Каждый второй автомобиль в Сарухане имеет казахстансакие госномера.