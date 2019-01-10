«Газпром Армения» не уточняет, готова ли компенсировать повысившуюся цену на газ

Компания «Газпром Армения» не уточняет, готова ли за счет оптимизации своих расходов компенсировать повысившуюся с 1 января на границе на 15 долларов цену на газ.

Радио Азатутюн ещё 8 января обратилось с письменным запросом к дочерней компании российского монополиста «Газпром», попросив пояснить заявления, звучащие со стороны представителей правительства Армении, о том, что с первого рабочего дня нового года правительство и «Газпром Армения» начинают новый этап переговоров для сдерживания повышения тарифов внутри страны.

На вопросы Радио Азатутюн о том, есть ли возможность для оптимизации расходов компании, в каком случае возможно сохранить действующие на сегодняшний день тарифы и готовы ли «Газпром Армения» либо «Газпром» взять на себя разницу в 15 долларов и сохранить нынешние тарифы, в пресс-службе «Газпром Армения» сегодня ответили так:

«В связи с вышеуказанным изменением цены на поставляемый Армении природный газ между уполномоченным органом правительства Армении в сфере энергетики, регулирующим органом и ЗАО «Газпром Армения» с участием заинтересованных общественных организаций и соответствующих специалистов проводятся обсуждения (переговоры) с целью принятия согласованных решений относительно величины тарифной маржи компании (включая необходимые для ее расчета показатели), включенной в структуру тарифов на природный газ, продаваемый потребителям природного газа со стороны компании, как поставляющей природный газ организации.

ЗАО «Газпром Армения» ожидает, что в результате указанных переговоров будут найдены такие решения, которые обеспечат нормальную деятельность компании и осуществление надежного и безопасного газоснабжения потребителей».

По итогам продлившихся несколько месяцев переговоров Россия повысила цену на поставляемый Армении природный газ, объявив 31 декабря, что в 2019 году цена со 150 долларов повысится до 165 долларов за 1000 кубометров.

На днях исполняющий обязанности вице-премьера Армении Мгер Григорян сообщил Радио Азатутюн, что на этом этапе переговоров они будут обсуждать эффективность работы и структуру расходов «Газпром Армения», в российской компании будут проведены изучения. Григорян не исключил, что эти переговоры могут продлиться несколько месяцев.

По словам и. о. вице-премьера, до тех пор, пока не будет принято окончательное решение, «Газпром Армения» не станет обращаться в Комиссию по регулированию общественных услуг с заявкой на пересмотр тарифов.