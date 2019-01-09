ВБ заметно улучшил показатель экономического роста Армении

Всемирный банк (ВБ) заметно улучшил свои прогнозы экономического роста Армении в 2018-ом, 2019-ом и 2020 годах, в опубликованном сегодня докладе Global Economic Prospects («Перспективы мировой экономики») отметив, что прошлый год Армения завершила с экономическим ростом на уровне 5,3%.

Доклад публикуется раз в полгода, и в предыдущем докладе, опубликованном в июне 2018 года, прогнозировалось, что прошедший год экономика Армении завершит с ростом 4,1%.

Как уже было отмечено, улучшились также показатели, касающиеся текущего и следующего года. Если, согласно июньскому докладу, в 2019 году ВВП Армении должен был вырасти на 4% и на столько же в 2020 году, то в сегодняшнем докладе прогнозируется, что в 2019 году экономика Армении вырастет на 4,3%, а в 2020 году – на 4,6%. Такой же экономический рост на уровне 4,6% прогнозируется и для 2021 года.

По словам экономиста, представителя «Армянского национального конгресса» Ваагн Хачатряна, в прошлом году экономика Армении в основном росла за счет сферы услуг.

«У нас в сельском хозяйстве были проблемы, в связи с промышленностью, горнодобывающей промышленностью были определенные проблемы, также был некоторый рост в сфере строительства. И, на самом деле, все те опасения, которые были связаны с апрельскими событиями, что они негативно повлияют на экономику, хотя бы в плане темпов, на самом деле был определенный спад, но в целом те прогнозы, которые были, которые также делали международные организации, в том числе и МВФ, говорили о том, что экономический рост будет выше, чем прогнозировалось на год», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Ваагн Хачатрян.

В ходе прошлогодней бархатной революции в Армении и после нее представители прежней власти неоднократно высказывали свои опасения в связи с тем, что революционные развития вызывают в стране нестабильность, что, в свою очередь, негативно повлияет на экономику.

Согласно госбюджету Армении на 2018 год, прошлый год страна должна была завершить с экономическим ростом 4,5%. По оценке Всемирного банка, рост оказался выше.

Официальные данные относительно экономического роста в 2018 году в Армении пока не подведены, хотя исполняющий обязанности министра экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян в ноябре прошлого года прогнозировал, что экономический рост в 2018 году будет в пределах 5-6%.

«Думаю, что [экономический рост будет] в пределах 5-6%. Революция не может оказать негативного влияния ни на экономическую активность, ни на инвестиции. Но ее влияние следует рассматривать как долгосрочное. Что принесла революция? Она принесла большую степень экономической свободы, больше возможностей для выхода на рынки, более равную конкуренцию», - сказал Хачатрян.

Согласно госбюджету Армении на 2019 год, в этом году ВВП страны должен вырасти на 4,9%.