Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Экономика

ВБ заметно улучшил показатель экономического роста Армении

Логотип Всемирного банка

Смотрите комментарии

Всемирный банк (ВБ) заметно улучшил свои прогнозы экономического роста Армении в 2018-ом, 2019-ом и 2020 годах, в опубликованном сегодня докладе Global Economic Prospects («Перспективы мировой экономики») отметив, что прошлый год Армения завершила с экономическим ростом на уровне 5,3%.

Доклад публикуется раз в полгода, и в предыдущем докладе, опубликованном в июне 2018 года, прогнозировалось, что прошедший год экономика Армении завершит с ростом 4,1%.

Если, согласно июньскому докладу, в 2019 году ВВП Армении должен был вырасти на 4% и на столько же в 2020 году, то в сегодняшнем докладе прогнозируется, что в 2019 году экономика Армении вырастет на 4,3%, а в 2020 году – на 4,6%. Такой же экономический рост на уровне 4,6% прогнозируется и для 2021 года.

Ваше мнение

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG