ВБ заметно улучшил показатель экономического роста Армении

Всемирный банк (ВБ) заметно улучшил свои прогнозы экономического роста Армении в 2018-ом, 2019-ом и 2020 годах, в опубликованном сегодня докладе Global Economic Prospects («Перспективы мировой экономики») отметив, что прошлый год Армения завершила с экономическим ростом на уровне 5,3%.

Доклад публикуется раз в полгода, и в предыдущем докладе, опубликованном в июне 2018 года, прогнозировалось, что прошедший год экономика Армении завершит с ростом 4,1%.

Если, согласно июньскому докладу, в 2019 году ВВП Армении должен был вырасти на 4% и на столько же в 2020 году, то в сегодняшнем докладе прогнозируется, что в 2019 году экономика Армении вырастет на 4,3%, а в 2020 году – на 4,6%. Такой же экономический рост на уровне 4,6% прогнозируется и для 2021 года.