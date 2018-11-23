Министр: Год завершим с экономическим ростом на уровне 5-6%

По прогнозам исполняющего обязанности министра экономического развития и инвестиций Тиграна Хачатряна, в уходящем году экономический рост будет «в пределах 5-6%».

В преддверии внеочередных парламентских выборов вопрос экономических перспектив стал предметом внутриполитических дебатов, когда, по данным Национального статистического комитета, в сентябре этого года, по сравнению с сентябрем прошлого года, показатель экономической активности снизился на 0,2%. Правда, в октябре ситуация выправилась: по сравнению с октябрем прошлого года, экономическая активность выросла на 3%.

«Революция не может оказать негативного влияния и на экономическую активность, и на инвестиции. Но ее влияние следует рассматривать как долгосрочное. Что принесла революция? Она принесла большую степень экономической свободы, больше возможностей для выхода на рынки, более равную конкуренцию. Это те факторы, которые могут и должны обеспечить более благоприятную среду для принятия инвестиционных решений. А они не дают немедленных решений и результатов. То есть, такая среда нужна для того, чтобы в долгосрочной перспективе показатель экономического роста стал более высоким, экономический рост стал более устойчивым, создающиеся результаты распределялись между участниками более равномерно», - сказал Хачатрян.

И. о. министра надеется, что в особенности после парламентских выборов позитивные экономические развития станут более заметными.

«Стабилизация ситуации, новый политический этап, который начинается в пятилетний период после парламентских выборов, - это очень хорошее время для того, чтобы все ожидающие приняли окончательные решения и начали реализовывать новые программы», - сказал он.