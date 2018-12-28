Путин и Пашинян договорились интенсифицировать переговоры по газу - Песков

Переговоры по газу между Россией и Арменией будут активизированы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, эта тема затрагивалась на встрече президента РФ Владимира Путина и иисполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве 27 декабря.

«Было условлено интенсифицировать разговор по газу, потому что до вчерашнего дня, к сожалению, мы не могли констатировать активных переговоров между нашим «Газпромом» и армянскими коллегами», - сказал Песков.

По его словам, определенные сроки завершения этих переговоров обозначены. «Они [сроки] есть, мы в цейтноте», - сказал представитель Кремля.

Ранее Пашинян сообщил на своей странице в Facebook по итогам переговоров с Путиным 27 декабря, что окончательного решения о цене на российский газ для Армении пока нет. При это он выразил надежду на то, что Еревану и Москве удастся достичь желаемого результата или, во всяком случае, избежать нежелательного развития ситуации.

Армянские власти неоднократно заявляли, что ведут переговоры о снижении цен на газ с российской стороной. В 2018 году Армения получала газ на границе с Россией по 150 долларов за 100 куб. м (она была снижена до этого уровня со 165 долларов в 2016 году), при этом стоимость топлива для потребителей составляла 290 долларов.

Поставки природного газа в Армению осуществляет 100-процентное дочернее предприятие «Газпрома» - компания «Газпром Армения».