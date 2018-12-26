27 декабря в Москве состоятся переговоры Пашинян-Путин

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян завтра, 27 декабря, с рабочим визитом прибудет в Москву, где запланированы его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. При этом, о предстоящей встрече с Пашиняном первым сообщил сам Путин на ежегодной большой пресс-конференции 20 декабря.

В повестке дня переговоров лидеров Армении и России – цена на российский газ, российско-армянское сотрудничество в действующих на постсоветском пространстве организациях, в частности, в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Вероятно, будет обсуждаться и вопрос генерального секретаря ОДКБ.

Вчера РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ОДКБ Владимира Зайнетдинова сообщило: «Процедура согласования кандидатуры на должность генерального секретаря ОДКБ от Республики Беларусь Станислава Васильевича Зася была организована путем его личной встречи с каждым главой государства-члена ОДКБ.. С 12-го по 20 декабря такие встречи состоялись с президентами Кыргызской Республики, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Беларусь и Российской Федерации, на которых кандидатура Зася главами государств, встретившимися с ним, была поддержана. Встреча с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения перенесена на более поздний срок».

Здесь, пожалуй, интересно то, что кандидатуру Зася, согласно этому сообщению, одобрила также Россия. Между тем, официальная Москва не делала подобного заявления. Вчера во второй половине дня РИА «Новости» удалило со своего сайта данное сообщение. Однако это заявление пресс-секретаря ОДКБ активно распространяли белорусские, казахские и азербайджанские СМИ.

Членами ОДКБ являются шесть стран: Армения, Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Официальный Ереван настаивает на том, что после отзыва с должности генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова ее до апреля 2020 года должен занимать другой представитель Армении.