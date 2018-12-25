Официальный Ереван ответил главе МИД Азербайджана

Согласно официальному сайту МИД Армении, пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян прокомментировала последнее заявление министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедьярова относительно урегулирования карабахского конфликта.

Нагдалян, в частности, отметила: «Могут быть два подхода относительно этого заявления. Мы можем вновь подтвердить нашу очень четкую позицию в переговорном пакете в отношении приоритетности статуса и безопасности Нагорного Карабаха, в обоих случаях предоставляя более широкие разъяснения. Тем не менее, считаем, что нужно проявлять сдержанность в публичных заявлениях, тем самым содействуя переговорам, если, конечно, есть искреннее желание сохранять приверженность им. Это особенно касается тех случаев, когда совершаются попытки представить собственную одностороннюю точку зрения, по сути, в качествепредусловия. Не следует определять волю народа Нагорного Карабаха вместо него.

Предусловия, не говоря уже об угрозах, не повлияют на нашу позицию в переговорах. Проявления оптимизма или пессимизма в плане воздействия на процесс в равной степени являются неэффективными методами. Необходимо быть реалистичными и действительно приверженными поиску урегулирования, приемлемого для всех сторон».

В беседе с азербайджанскими СМИ глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров сегодня заявил, что официальный Баку вновь выражает готовность предоставить Нагорному Карабаху право самоуправления на высоком уровне, но только в составе Азербайджана.

Он выразил сожаление в связи с тем, что проводимые на протяжении долгих лет переговоры по вопросу урегулирования карабахского конфликта так и не дали результата, однако добавил, что надежда все еще есть.

По словам главы Мамедъярова, последние события в Армении, а также беседы, имевшие место между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении на полях саммитов СНГ в Душанбе и Санкт-Петербурге, равно как три его встречи с армянским коллегой дают ему основания для определённого оптимизма с точки зрения продвижения переговорного процесса. В частности, он выразил надежду на то, что в наступающем 2019 году «будут достигнуты определённые подвижки с точки зрения вывода вооружённых сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана».