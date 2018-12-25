«Мы против упразднения Министерства диаспоры». В акции протеста приняли участие также репатрианты

Группа репатриантов с плакатами «Мы против упразднения Министерства диаспоры» вместе с сотрудниками данного министерства сегодня провели шествие к зданию правительства.

Начальник отдела репатриации Министерства диаспоры Ованнес Алексанян считает необоснованным объяснение, что в других министерствах есть отделы, относящиеся к диаспоре, отмечая, что они решают лишь отраслевые вопросы и не являются органами, проводящими политику.

Согласно поправкам в закон «О структуре и деятельности правительства», Министерство диаспоры, в отличие от четырех других подлежащих реорганизации министерств, упраздняется.

«Пока у нас есть диаспора, у нас должно быть Министерство диаспоры, если у нас не будет диаспоры, это министерство будет упразднено. Об оптимизации не может быть и речи, потому что и без того Министерство диаспоры работает в очень маленьком составе. Я начальник отдела репатриации, в этом отделе всего двое сотрудников: начальник отдела и ведущий специалист. Приходят сотни семей, эту работу выполняет этот маленький отдел, а в управлении работают всего пять человек, - сказал Алексанян и продолжил: - Мы понимаем, что необходимы некоторые структурные изменения. Мы сами понимаем и не против этого. Мы поднимаем вопрос: кто должен координировать отношения Армения-диаспора, кто должен осуществлять репатриацию, кто должен решать проблему сохранения армянской идентичности? Сегодня ассимиляция в диаспоре ускорилась».

«Наши расходы настолько скромны, что это просто не мажет быть аргументом. Расходы на содержание министерства составляют около 500 тысяч долларов. За эти годы диаспора оказала помощь и пожертвовала Армении во много раз больше, чем эти 500 тысяч. Это расходы всего лишь на ремонт или постройку одной школы. Наша задача заключается в существовании института, не имеет значения, мы будем работать в этом институте или придут новые, более профессиональные кадры. Это вопрос сохранения института», - подчеркнул чиновник.

Участники акции передали письмо, адресованное исполняющему обязанности премьер-министра Николу Пашиняну. Письмо принял начальник управления по приему граждан и рассмотрению заявлений аппарата правительства Александр Казарян.

«Здесь есть письма, адресованные господину премьер-министру, потому что люди также хотели бы, чтобы на их письма ответили», - сказал Казарян.

На вопрос Радио Азатутюн, продолжат ли они акции протеста, если не получат положительного ответа, заместитель председателя общественной организации «Центр по координации проблем сирийских армян» Алексан Гаратанян ответил: «Нет, мы не проводим акцию протеста, мы не хотим политизировать. Мы будем ждать ответа, ответ мы услышим уже из СМИ и узнаем подробности».