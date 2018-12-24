Возле здания прокуратуры проходит акция протеста с требованием вновь арестовать Манвела Григоряна

Группа граждан проводит акцию протеста возле здания Генеральной прокуратуры с требованием о том, чтобы депутата парламента Армении шестого созыва, отставного генерала Манвела Григоряна вновь взяли под стражу.

Участники акции протеста настаивают на том, что «на свободе Манвел Григорян представляет большую опасность для общественности».

«Манвел Григорян был большой раной для всей нации. Он на протяжении 25 лет держал целый город в диктаторском режиме, 25 лет разграблял армию и государственный бюджет. Вот почему каждый гражданин четко знает, что если есть Манвел Григорян, то есть проблема», - в беседе с корреспондентом Радио Азатутюн заявил организатор акции Дживан Абрамян.

«Мы требуем ускоренного судебного разбирательства. Мы будем продолжать наши акции протесты столько, сколько Манвел Григорян будет находиться на свободе».

Манвел Григорян был арестован в июне этого года по обвинению в незаконном хранении оружия и присвоении чужого имущества в особо крупном размере.

На территориях, принадлежащих Григоряну, Служба национальной безопасности обнаружила продовольствие с маркировкой «солдатский паек», а также ящики, предназначенные для отправки на линию фронта во время четырехдневной войны в Карабахе в апреле 2016 года, которые были заполнены гигиеническими принадлежностями, медикаментами, военной формой. В некоторых из этих ящиков все еще были письма школьников, адресованные солдатам.

21 декабря суд освободил Григоряна под залог в 25 млн драмов (около 50 тысяч долларов).

Данное решения вызвало недовольство многих граждан, особенно в Эчмиадзине, который СМИ называли «вотчиной» одиозного генерала. В частности, в знак протеста жители города стали перекрывать улицы и трассу Эчмиадзин-Ереван.

Генеральная прокуратура Армении заявила, что обжалует решение суда об освобождении Манвела Григоряна из-под стражи.

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн, генпрокурор Армении Артур Давтян сегодня заявил: «У нас есть основания полагать, что, будучи на свободе, Манвел Григорян может не проявить должного поведения, требуемого законом».