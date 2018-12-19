Официальный Ереван ответил на заявление замглавы МИД России

Армения не строит двусторонние отношения с одними странами в ущерб отношениям с другими, заявила РИА Новости пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян, комментируя заявления статс-секретаря, замглавы МИД РФ Григория Карасина.

Карасин в интервью РИА Новости выразил надежду на то, что «нынешнее руководство Армении, получившее на парламентских выборах необходимый мандат, найдет в себе мужество противостоять неприкрытому внешнему шантажу и давлению и будет отстаивать суверенное право самостоятельно принимать решения, сообразуясь с национальными интересами».

«Хотели бы напомнить, что мы не раз отмечали, что Армения последовательно строит свои отношения с другими странами на основе принципа суверенного равенства. Мы не выстраиваем связи с одной страной в ущерб отношениям с другой. Эта позиция и в дальнейшем будет лежать в основе нашей внешней политики», - сказала Нагдалян.

В октябре Ереван посетил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.

По словам Карасина, в ходе этого визита Болтон сделал оскорбительное заявление об историческом опыте армянского народа, назвав его «историческими клише», когда говорил об армяно-российской дружбе, а также «велел Армении покупать американское оружие и как можно скорее присоединиться к антииранским санкциям».

Он отметил, что «если такова публичная сторона американо-армянских отношений, то можно лишь представить, какое "выкручивание рук" происходит за кулисами».

Отметим, что Болтон в своем интервью Радио Азатутюн не упоминал названия какой-либо страны, лишь сказал: «Я думаю, что для людей здесь лучше иметь больше возможностей на международном уровне и не ограничиваться историческими клише».