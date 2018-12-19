США согласились продать Турции ракетные комплексы Patriot

Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Турции систем противовоздушной обороны (ПРО) Patriot, стоимость которой составляет 3,5 млрд долларов.

Анкара запросила у Вашингтона 4 ракетных комплекса, включая 20 пусковых установок и 80 ракет-перехватчиков.

Однако в 2017 году Анкара подписала соглашение с Москвой о покупке российских ракетных комплексов «С-400».

США и НАТО неоднократно предупреждали Анкару, что российские ракеты не могут находиться в системе противовоздушной обороны НАТО.

В ноябре прошлого года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что соглашение о покупке российских ракетных комплексов останется в силе.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что сделка по продаже Турции ракетных систем «С-400» реализуется независимо от того, какое решение Анкара примет в связи с системами ПРО Patriot

Ожидается, что первую партию российских «С-400» Турция получит в 2019 году.