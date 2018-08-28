Россия намерена поставить Турции C-400 уже в 2019 году

Уже в следующем году Россия намерена поставить в Турцию ракетные комплексы C-400 (S-400).

«Сделка по С-400 стала важнейшим шагом на пути укрепления и развития военно-технического сотрудничества между Россией и Турцией», - в интервью турецкому информагентству Anadolu сказал директор по международному сотрудничеству и региональной политике российской государственной оборонной корпорации «Ростех» Виктор Кладов.

«Приобретение Турцией, страной НАТО, наших комплексов С-400 стало значимым событием, - сказал он и добавил: - Более того, наши турецкие партнеры попросили ускорить процесс производства и поставки систем, и производитель пошел навстречу коллегам. Так что первые системы, как мы рассчитываем, будут поставлены Турции в 2019 году».

Представитель российской корпорации также прокомментировал возможность совместного производства С-400 с Турцией. «Нужно иметь в виду, что речь идет об очень серьезных технологиях. Для организации такого производства необходима соответствующая материально-техническая и кадровая база, для подготовки которой требуется значительное время», - сказал Кладов.

По его мнению, Турция и Россия также обладают достаточными технологическими и промышленными возможностями для совместного производства истребителей пятого поколения.

«Для такого большого проекта только интереса сторон недостаточно. Нужно, чтобы стороны были готовы к совместной работе… Уверен, что в случае, если такое решение будет принято, Россия и Турция имеют достаточную технологическую и промышленную инфраструктуру для достижения важных результатов в реализации этого проекта», - сказал Виктор Кладов.

Кладов отметил, что «Ростех» может предложить решения для Турции не только в сфере оборонной промышленности, но и в области гражданских высоких технологий, а также готов к совместной работе в направлении создания космического агентства.

«Тем более, что наша дочерняя компания «Рособоронэкспорт» участвовала в запуске турецкого спутника Turksat-4A, - подчеркнул он и добавил. - Учитывая географическое расположение Турции, а также имеющуюся в данном регионе горнодобывающую промышленность, мы можем предложить Турции технологии для проведения горных разработок. Наш холдинг «Швабе» ведет активную работу по созданию высокотехнологичной медицинской техники – от неонатального оборудования до эндопротезирования. Я уверен, что у этих разработок есть значительный потенциал на турецком рынке».

В другой публикации Anadolu отмечается, что президент Турции Реджеп Эрдоган за последний год совершил 30 зарубежных визитов, в том числе два раза – в Россию. «Развитие отношений с РФ - в приоритете президента Эрдогана. На четвертый год своего президентства Эрдоган провел множество телефонных разговоров и двусторонних встреч с коллегами. Больше всего телефонных разговоров глава турецкого государства провел с президентом России. Кроме того он три раза принял Путина в Турции», - говорится в статье.