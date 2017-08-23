Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400

Россия и Турция подписали контракт на поставку Турции зенитных ракетных систем С-400. Об этом пишет РИА Новости.

«Контракт подписан, но ещё не вступил в силу», - вчера сообщил информагентству генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Российский чиновник добавил, что «работа продолжается, остались технические нюансы». Михеев не уточнил, сколько российских ЗРС С-400 будет продано Турции и сколько за них заплатит Анкара.

По словам аналитика по вопросам безопасности американского фонда Jamestown Эдуарда Абрамяна, подписание подобного контракта означает, что Россия и Турция переходят к глубокому сотрудничеству.

«Это означает, что Россия отныне не будет рассматривать Турцию в качестве главной угрозы, главного противника в этом регионе. Более того, этот документ можно трактоваться так: поставляя эти системы, Россия не только пытается открыть для Турции рынок своих военных технологий, но также демонстрирует, что как в вопросе Сирии, в вопросе Черного море, так и в кавказских вопросах с Турцией, можно прийти к соглашению и развивать глубокое сотрудничество», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Эдуард Абрамян.

Информагентство Bloomberg еще 13 июля, сообщив о предварительной договоренности между Россией и Турцией вокруг С-400, написало, что Анкара заплатит Москве 2,5 млрд долларов США. за что российская сторона в 2018 году поставит Турции две системы C-400, а также поможет организовать производство еще двух систем в самой Турции. То есть, речь идет о приобретении не только ЗРС, но и технологии их производства.

Как пишет агентство, хотя С-400 не могут быть интегрированы в другие системы обороны НАТО, но нет и никаких препятствий для того, чтобы Анкара разместила их на границе с Арменией или Грецией, что не было бы возможно в случае западных систем ПВО.

На следующий день после публикации Bloomberg, касаясь возможной российско-турецкой договоренности вокруг C-400, министр обороны США Джеймс Мэттис, согласно официальному сайту Пентагона, сказал: «Проблема в том, как будет обеспечиваться взаимодействие натовских и российских систем. В конце концов, эти системы так созданы, что они никогда не смогут взаимодействовать. Поэтому нам нужно посмотреть, пойдет ли это дело дальше, будут ли они их использовать, будут ли использовать лишь в одном районе, есть и другие подобные вопросы. Мы будем следить за развитием событий».