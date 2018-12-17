Словесная перепалка между ППА и «Лусавор Айастан» продолжается

Возглавляемая Гагиком Царукяном партия «Процветающая Армения» (ППА) в распространенном сегодня заявлении ответила руководителю партии «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») Эдмону Марукяну, утверждая, что последний пытается представить себя в качестве жертвы политического преследования.

Вчера вечером на своей странице в соцсети Facebook Эдмон Марукян отреагировал звучащие в последние дни со стороны представителей ППА оскорбления и обвинения, подчеркнув, что Гагик Царукян начал против него и его партии войну после прошедших в эфире Общественного телевидения предвыборных дебатов, в частности, из-за сделанного им в ходе дебатов заявления о том, что старая система после революции была разрушена, а Царукян со своей политической партией является частью старой системы.

В своем почти 40-минутном выступлении Марукян напомнил Царукяну о его политическом прошлом, что тот, будучи с 2007 года второй по представленности политической силой в парламенте, сначала служил Роберту Кочаряну, а затем Сержу Саргсяну.

«Вы объявили нам войну? Вы серьезно? Забыли, кто вы, а кто мы... да мы вас сотрем. После 2007 года вы были либо в коалиции, либо оппозицией. В качестве власти вы ничего не сделали. До этого служили Роберту Кочаряну, затем служили Сержу Саргсяну, затем служили Сержу Саргсяну в качестве оппозиции. И теперь вы вышли и говорите: «Лусавор Айастан» - фальшивая оппозиция... Вы нам это говорите? Где вы были 17 апреля, когда Серж Саргсян пришел избираться на третий срок? Вы не пришли на заседание. Побоялись прийти?... А половине своей фракции Вы сказали, чтобы они голосовали за Сержа Саргсяна. Вы столько лет служили этой системе. В результате, по Вашим декларациям мы можем однозначно увидеть, что Вы разбогатели. В этом есть множество брешей», - заявил лидер партии «Лусавор Айастан».

В ответ на эти заявления Марукяна в заявлении пресс-секретаря «Процветающей Армении» отмечается, что это Эдмон Марукян неоднократно голосовал за и поддерживал программы правительств президента Сержа Саргсяна. «Кто теперь сотрудничал с бывшими властями?» - спрашивают в ППА, подчеркивая, что основателем их партии является не Роберт Кочарян, а Гагик Царукян. Если бы Кочарян имел какое-либо отношение к ППА, то сегодня партия была бы рядом с Кочаряном, говорится в заявлении пресс-секретаря ППА.

Напомнив о прошлом Гагика Царукяна, лидер партии «Лусавор Айастан» Эдмон Марукян вчера призвал лидера ППА, вместо того чтобы дискредитировать «Лусавор Айастан», пойти в Специальную следственную службу и дать показания по делу «1 марта». «У группы по сбору фактов есть документ о том, что вы получали формы, есть имена и фамилии тех, кто получил форму. В газетах печаталось и прочее. Вместо этого сказали бы: пусть ССС меня вызовет, пойду дам показания, расскажу, как получил формы, что сделал и прочее… Недовольны дебатами? Давайте проведем еще одни дебаты двуг с другом… еще раз в эфире расскажите, что за формы вы получили 1 марта, 300 с чем-то штук», - сказал Марукян.

Из ППА на это отвечают, что в настоящее время проводится активное расследование, в новой Армении не может быть никакого давления на правоохранительные органы, и они уверены, что раскрытие правды по делу «1 март» не за горами. «Мы надеемся, что раскрытие правды не за горами, после чего у всех, кто злословил, в том числе и Марукяна, хватит достоинства, чтобы всего лишь принести извинения», - говорится в заявлении ППА.

Эдмон Марукян на своей странице в Facebook также затронул вопрос о том, является ли Царукян олигархом. Он отметил, что как бы ни пытались убедить, что лидер ППА является лишь крупным собственником, по его убеждению, Гагик Царукян – олигарх.

«Казино и политика несовместимы, - заявил он. - В Новой Армении, когда бизнесмены ушли из политики, Самвел Алексанян и другие ушли из политики, почему Вы в нее снова пришли? Разве эти люди не могли создать партию?»

Эдмон Марукян предупредил Гагика Царукяна, что благодаря его вмешательству иностранные инвестиции Царукяна могут быть поставлены под сомнение. «Направлю три письма в три страны, все смешается, начнут проверять Ваши финансовые средства. И мы должны это сделать… мы вынуждены. Потому что Вы не лучше всех остальных. Вы не лучше тех, кто сегодня в Армении передает государству деньги. Армен Аветисян передает государству [гостиницу] «Голден Пелес», а Вам нечего отдать?» - написал Марукян.

В ответ в ППА отмечают: «Господин Марукян, олигарх - это тот, кто использует свою должность в сфере государственного управления в своих бизнес-интересах. Гагик Царукян никогда не занимал какую-либо государственную должность, и вы не можете привести ни одного случая, когда бы политический капитал партии «Процветающая Армения» использовался в каких-либо бизнес-целях».

В заявлении ППА подчеркивается, что в накоплении богатства Царукяна нет никакой бреши: «Капитал Царукяна, от первой до последней лумы, был ясным и прозрачным».

Отметим, что Эдмон Марукян вчера также коснулся записи Ваге Энфиаджяна, избранного от ППА депутатом. Последний на своей странице в Facebook написал, что Марукян представил в полицию фальшивые документы касательно постоянного проживания в Армении, совершив уголовное преступление и, следовательно, должен быть привлечен к ответственности. Депутат от ППА назвал Марукяна преступником, подчеркнув, что следует очистить от него политическое поле, что они и сделают.

Марукян на это ответил Гагику Царукяну, что тот не может лишить его депутатского мандата, и напомнил, что в свое время именно Царукян должен был лишиться мандата, поскольку постоянно отсутствовал на заседаниях парламента. «Вы столько заседаний парламента пропустили по неуважительной причине, что Ваш мандат уже давно должен был быть аннулирован. Но Серж Саргсян был очень добр по отношению к Вам. Ясно, почему был добр. В новой Армении такого не будет: на каждом заседании будут спрашивать: где Гагик Царукян?» - пообещал он.

Эдмон Марукян также заявил, что Царукян ему угрожает, однако заверил, что не боится этих угроз... Более того, он напомнил о произошедшем в Олимпаване инциденте с избиением в присутствии Царукяна, в связи с которым избранному депутатом от ППА Эдуарду Бабаяну было предъявлено обвинение. «Вы мне угрожаете... что я не могу ходить днем, должен ходить ночью? Мне угрожаете? Того человека которого вы избили в кабинете и не были привлечены к ответственности, вы об этом напоминаете или есть и что-то еще?» - заявил Марукян.

В ответ на это заявление Марукяна в ППА заявляют: «Кто вы такой, чтобы Царукян вообще вас замечал? Возможно, это ваше желание, чтобы вам угрожали, и вы бы надели на себя маску жертвы политического преследования. Ваши надежды тщетны».

Лидер третьей по величине политической силы в парламенте, партии «Лусавор Айастан», коснулся также записей депутатов от ППА о том, что «Лусавор Айастан» спонсировалась зятем бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, бывшим послом Армении в Ватикане Микаэлом Минасяном.

Кстати, депутаты от «Процветающей Армении» Ваге Энфиаджян и Сергей Багратян в своих записях потребовали привлечь к уголовной ответственности также Минасяна, назвав его «экономическим мародёром».

Эдмон Марукян в этой связи сказал: «Они написали: Мишик помог им, это люди Мишика, и т. д…. Значит так, послушайте: ни Мишик, ни Сашик, ни Сержик, ни Робик, ни кто-то еще нам не помогает, не помогал и не может помогать».

Кстати, в заявлении ППА какого-либо упоминания о Микаэле Минасяне нет.

Между тем, сегодня в беседе с Радио Азатутюн Эдмон Марукян, говоря о связи Роберта Кочаряна с ППА, отметил: «Все мы знаем, что когда учреждалась партия «Процветающая Армения», в то время была четкая организованная поддержка и вмешательство из президентской администрации, со стороны Роберта Кочаряна, со стороны руководителя его администрации Армена Геворкяна, список был составлен там, также есть многочисленные аргументы в связи с этим в прессе. Если хотят, пусть потребуют от этих газет опровержения. Я не буду входить в это поле, приводить что-то из газет. Ясно, что они должны отрицать, и я также понимаю, почему они это отрицают, потому что Кочарян сейчас в плохом положении, в изоляторе, и если они имеют к нему отношение, то вынужденно должны его защищать, в противном случае должны сказать: мы не имеем к нему отношения и поэтому не защищаем. В любом случае я считаю, что граждане Армении знают, какая есть связь и какое было влияние».