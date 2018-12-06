«Геворк – борец, спортсмен, его фамилия - Шаинян» - Эдмон Марукян

Геворк, упомянутый лидером партии «Процветающая Армения» (ППА) Гагиком Царукяном в ходе вчерашних теледебатов на Общественном телевидении, является, борцом, спортсменом, его фамилия – Шаинян, сегодня на брифинге с журналистами в ходе предвыборной агитации в ответ на вопрос Радио Азатутюн пояснил лидер партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.

«Во время выборов 2012 года из разных политических сил ко мне приходили люди и говорили: «Давай пойдем и встретимся с нашим лидером, чтобы тебе было хорошо». Одной из сил была «Процветающая Армения», естественно, в то время она была коалиционной силой, коалиционным кандидатом был Виктор Даллакян. Я отказался от встреч с какой-либо силой. Геворк – борец, спортсмен, его фамилия - Шаинян, мы вместе служили, он мне несколько раз предлагал встретиться с Царукяном и в ходе выборов, и после выборов, оба раза я отклонил его предложение и после выборов сказал: «я уже избран, уже нет смысла, в парламенте встретимся, какой сейчас смысл?» - пояснил Марукян.

Лидер партии «Просвещенная Армения» утверждает, что действовал открыто и прозрачно.

«Я действовал открыто и прозрачно - и партия, и я. Естественно, теперь, после вчерашнего эфира, аннтипропаганда в отношении нас продолжится и усилится, вполне естественно, но я отстаивал наш политический курс, наш идеологический курс, нашим спонсором были граждане Республики Армения. Например, в то время было ведь трудно избираться по мажоритарной системе, и, не будучи членом какой-либо партии, не имея богатого спонсора, я это сделал. Теперь говорят: «а, значит под этим есть конспирология, значит что-то было», революцию также сегодня люди ставят под сомнение», - сказал Марукян.

Вчера вечером в прямом эфире Общественного телевидения Армении состоялись теледебаты первых номеров избирательных списков всех 11 политических сил, участвующих в досрочных парламентских выборах 9 декабря. В ходе дебатов лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян спросил Эдмона Марукяна, знает ли он Геворка.

«Господин Марукян, когда ты избирался в депутаты, кто тебе помогал? Ты знаешь Геворка или нет, который проводил твою предвыборную кампанию? Ты должен был прийти к Царукяну, на пути тебе сказали «документов не хватает», ты не пришел», - сказал Царукян, обращаясь к Марукяну.