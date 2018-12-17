Ответ официального Еревана: «Лукашенко из очередной закрытой встречи огласил только то, что сказал сам»

«Г-н Лукашенко продолжает практику разглашения содержания закрытых встреч», - заявил пресс-секретарь исполняющего обязанности премьер-министра Армении Арман Егоян, комментируя последние заявления президента Беларуси Александра Лукашенко.

«К сожалению, г-н Лукашенко из очередной закрытой встречи огласил только то, что сказал сам, и не сказал о том, какие ответы он получил от премьер-министра Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обсуждений с президентом России всегда, поднимал проблемный вопрос продажи оружия Азербайджану со стороны России, в том числе и в ходе упомянутой Лукашенко встречи».

Он добавил, что Армения настроена продолжить обсуждения в рамках ОДКБ по вопросу обеспечения полноценного выполнения взаимных союзнических обязательств со стороны стран-членов».

Президент Беларуси в минувшую пятницу в ответ на упрек Никола Пашиняна в связи с продажей Беларусью оружия Азербайджану заявил: «Азербайджанцы просят – продайте. А нам надо кредит возвращать, который брали под это. И я тогда сказал, что продам азербайджанцам. И армянам предложил аналогичный комплекс. Армяне отказались, сославшись на то, что у них есть российский «Искандер», его на параде показывали. И мы по просьбе азербайджанцев сделали им комплекс к параду. Вот в чем, наверное, моя вина - что я постарался для парада сделать этот комплекс. Но я ведь предложил и армянам, они сказали, что не надо».

Лукашенко особо подчеркнул, что среди стран, продающих оружие Азербайджану, Беларусь занимает лишь четвертое место. «Несколько я знаю, на первом месте Россия», - добавил он.

По словам Лукашенко, он обратился к Николу Пашиняну с вопросом: почему тот не говорит о продаже оружия Азербайджану со стороны России?