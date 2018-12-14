Карен Абрамян - новый министр обороны Нагорного Карабаха, произведены и другие кадровые назначения

Президент Нагорного Карабаха Бако Саакян подписал ряд указов и утвердил решения правительства по кадровым вопросам.

Как сообщил Радио Азатутюн заместитель руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян, одним из указов генерал-лейтенант Левон Мнацаканян освобожден от должности министра обороны - командующего Армией обороны Нагорного Карабаха, другим указом генерал-майор Карен Абрамян назначен министром обороны – командующим Армией обороны НК, будучи освобожденным от должности первого заместителя командира воинской части № 19916 - начальника штаба Армии обороны.

Еще одним указом Бако Саакяна, полковник Джалал Арутюнян назначен первым заместителем командира воинской части № 19916 - начальником штаба Армии обороны, будучи освобожденным от должности командира воинской части № 42009 АО.

Двумя другими указами Мурад Петросян освобожден от должности представителя президента НК по особым поручениям, согласно собственному заявлению, и на эту должность назначен Карен Саргсян.

Утвержденными президентом решениями правительства, Карен Саргсян освобожден от должности директора Государственной службы по чрезвычайным ситуациям НК, и на эту должность назначен Левон Мнацаканян.