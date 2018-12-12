Осипян: Если решат, я готов служить закону

«В истории независимой Армении полиция никогда не организовывала таких выборов», - в беседе с Радио Азатутюн заявил начальник Полиции Армении Валерий Осипян.

Начальник полиции доволен работой своих подчиненных. По его словам, то, что выборы 9 декабря действительно отличались от предыдущих, отметили также журналисты. Он отметил, что благодаря превентивным мерам они исключили явление предвыборной взятки.

Сигналы, конечно, были, но в результате подавляющая их часть оказалась просто разговорами. «Многие не соответствовали действительности, а в других случаях не было [случаев] дачи-получения денег. Но к нам поступали сигналы, и каждому сигналу со стороны полиции была дана оценка как в предвыборный период, так и в день выборов».

По случаю предложения взятки было возбуждено только одно уголовное дело: в день тишины, 8 декабря, гражданин сообщил, что начальник штаба одного из рейтинговых кандидатов, выдвинутых в Раздане, пообещал деть ему и его жене конверт с деньгами, если они на выборах проголосуют за указанного кандидата.

На вопрос, с какой политической силой в основном были связаны сигналы о раздаче взяток, Осипян ответил, что это можно уточнить у следственного органа, при этом отметив, что эта сила преодолела проходный порог.

Самая громкая тема на этих выборах была связана с губернатором Сюникской области Унаном Погосяном. Кандидат от партии «Процветающая Армения» (ППА) Наира Зограбян заявила, что бывший заместитель начальника Полиции Армении через сельских старост и мэров городов направлял людей голосовать в пользу блока «Мой шаг». Начальник полиции сказал, что прочел эту новость в прессе, а полицейские в области подобных проблем не видели, сигналов не получали. «Я не могу сказать, какое влияние он [Унан Погосян] может оказать или не оказать. Но в любом случае областная полиция мне ничего об этом не докладывала».

На вопрос, продолжит ли Осипян, который 30 лет проработал в полиции и в последние 7 месяцев был руководителем этой структуры, работать на этом посту после формирования нового правительства, он ответил: «Если решат, я готов служить закону. Настроен служить».

На вопрос, доволен ли премьер-министр его работой, Осипян ответил: «Я не могу сказать. Насколько это было бы правильно с моей стороны спросить: господин премьер-министр, Вы довольны моей работой? Наверное, будет правильно, если об этом спросите вы. Либо сам господин премьер-министр сочтет целесообразным и скажет об этом».

Что касается экстрадиции племянника экс-президента Армении Сержа Саргсяна Нарека Саркисяна, скрывавшегося в Праге под именем Франклин Гонсалес, то глава полиции сказал, что этот процесс требует времени. Племянник Сержа Саргсяна обвиняется в незаконном приобретении или реализации оружия, боеприпасов и незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ.

На замечание, что об аресте сына Сашика Саргсяна стало известно в последний день предвыборной кампании, 7 декабря, и вопрос, не было ли это преднамеренным шагом в пользу правящей силы, начальник полиции ответил, что это просто совпадение: «Мы даже думали, давать эту новость или нет. Но поскольку прошло бы два-три дня в этом промежутке, мы не исключали, что откуда-то - от наших же коллег или от родственников Нарека Саргсяна эта информация распространилась бы и все бы узнали. Мы не скованы чем-то… никакой договоренности нет».

Осипян заявил, что правоохранительные органы готовы обеспечить также безопасность сторонников второго президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя, хотя о проведении собраний или акций они пока никакого заявления не представили.

Мы также поинтересовались у начальника полиции, собирается ли он подать возражение против амнистии членов вооруженной группы «Сасна црер».

Осипян является потерпевшим по данному делу, а согласно закону об амнистии, если потерпевшие возражают, закон на них распространяться не будет.

Начальник полиции ответил: «Мы потеряли наших лучших товарищей, наши коллеги жизнь положили…Как вам кажется, можно потерять коллег и все это так просто сойдет с рук? Я считаю это недопустимым. И пусть никто не заявляет, что это было осуществлено по каким-то… пусть никто не пытается оправдать их действия восстанием и прочим… Есть преступление, и должно быть наказание».