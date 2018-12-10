«Я не буду честна, если не скажу, что административный ресурс все же использовался» - Наира Зограбян

«Я не буду честна, если не скажу, что административный ресурс все же использовался», - вчера в Воскресной аналитической программе с Грайром Тамразяном на Азатутюн ТВ заявила кандидат в депутаты от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян, которая баллотировалась в Сюникской и Вайоцдзорской областях.

В то же время, Зограбян отметила, что на этих выборах не было традиционных «Газелей», на которых избирателей привозили бы на избирательные участки, избирателям взятки не раздавали.

«Эти выборы существенно отличаются от всех выборов, которые мы видели. Не было традиционных «Газелей», деньги избирателям не раздавали, но я не буду честна, если не скажу, что административный ресурс все же использовался, - сказала Зограбян и продолжила: - Я хочу быть уверенной, что использование административного ресурса не было поручением со стороны правительства или премьер-министра, потому что в том же Сисиане премьер-министр четко сказал, что если кто-то попытается с помощью административного ресурса направлять голоса в пользу блока «Мой шаг», то эти голоса ему не нужны».

По словам Зограбян, губернатор Сюника Унан Погосян всю область направлял голосовать в пользу блока «Мой шаг».

«Губернатор Сюникской области Унан Погосян, тот, который верно и безоговорочно служил Роберту Кочаряну, а затем Сержу Саргсяну, всю область: глав общин, мэров городов направлял в пользу различных кандидатов от блока «Мой шаг», более того, и армию, по моим точным сведениям, большинство получили указание голосовать за «Мой шаг». Сведения точные», - сказала кандидат от ППА.

На вопрос, есть ли конкретные факты и переданы ли эти факты в правоохранительные органы, Зограбян ответила: «Я абсолютно не вижу смысла передавать что-либо правоохранительным органам, потому что правоохранительные органы прекрасно осведомлены о том, что губернатор Сюнрика Унан Погосян, который, наверное, в эти дни вспомнил о своей прежней профессии, о своей бывшей должности полицейского, полицейскими методами всей области: главам общин, мэрам приказывал, направлял голосовать за «Мой шаг». Зачем обращаться в правоохранительные органы? То есть, такое впечатление, что в нашей стране, к сожалению, ничего не меняется. И если премьер-министр действительно не осведомлен о том, что Унан Погосян руководствуется избирательными методами робосержевского режима, то я всего лишь хочу обратить внимание премьер-министра на это».