Том Катина назначен председателем гуманитарной инициативы «Аврора»

Соучредители гуманитарной инициативы «Аврора» объявили, что американский врач, миссионер-католик Том Катина стал председателем инициативы.

Согласно сообщению фонда IDeA, о назначении стало известно во время Диалогов «Аврора» в Берлине. Доктор Катена присоединился к организации в момент ее активного развития и будет отвечать за работу с ключевыми гуманитарными деятелями и глобальными партнерам, а также руководить образовательными и благотворительными проектами, включая всемирно известную премию «Аврора».

«Аврора» была создана три года назад и уже изменила жизни обездоленных людей по всему миру, в том числе беженцев, детей из зон конфликта, мигрантов и многих других. В период с 2016 года премия «Аврора» вручила более 3,3 млн долларов достойным признания героям и поддержала 23 проекта в 11 областях гуманитарной помощи в самых разных уголках планеты. В этом году премия «Аврора» помогла более 375 000 беженцев-рохинджа. 62 студента из зон конфликта получили стипендии благодарности «Авроры» и смогли поступить в колледжи международной сети «Колледжи объединенного мира» (UWC) и Американский университет Армении, говорится в сообщении.

Доктор Катина стал лауреатом премии «Аврора» в мае 2017 года. Он был отмечен за свою бесстрашную работу в Нубийских горах. С 2008 года Том Катина оказывал медицинскую помощь более полумиллиону человек в качестве единственного хирурга больницы Mother of Mercy. Eго преданность своему делу бесконечна: на протяжении последних десяти лет доктор Катина жил на опустошенной войной территории Судана, куда практически не доходит гуманитарная помощь. Местные жители, которых он лечит от всего, включая малярию и осколочные ранения, называют его «доктор Том». Том Катина сохранит за собой должность главного врача больницы и будет сотрудничать с медперсоналом, подобранным Советом католической медицинской миссии при поддержке фонда «Африканская медицинская миссия», чтобы продолжать работу в Нубийских горах параллельно с деятельностью на посту председателя гуманитарной инициативы «Аврора».

«Мы очень рады приветствовать первого председателя нашей организации. Доктор Том Катина воплощает в себе дух «Авроры». Он станет движущей силой, способной претворить в жизнь наше видение будущего инициативы, помогая людям осознать нашу общую человечность и выразить благодарность тем, кто меняет наш мир к лучшему. Замечательно, что первым председателем «Авроры» стал именно лауреат премии «Аврора»», - говорится в своем совместном заявлении соучредителей гуманитарной инициативы «Аврора».

Доктор Том Катина, новый председатель гуманитарной инициативы «Аврора», отметил: «Для меня большая честь возглавить гуманитарную инициативу «Аврора». Я очень благодарен за то, как премия изменила мою жизнь, и за оказанную больнице Mother of Mercy финансовую поддержку, которая позволила облегчить положение жителей Нубийских гор Судана. Я верю, что человечность – это простой, но эффективный инструмент, способный справиться с современными гуманитарными вызовами, и буду всячески способствовать продвижению философии благодарности в действии в своей новой роли, помогая «Авроре» поддерживать тех, кто остро нуждается в надежде на лучшее будущее».

В 2015 году доктор Катина вошел в сотню самых влиятельных людей в мире по версии журнала TIME. Том Катина является обладателем почетной докторской степени от Брауновского университета и Ереванского государственного медицинского университета. Он начал свою карьеру в военно-воздушных силах США в качестве военного хирурга.

Это не единственное новое назначение в руководстве «Авроры». По решению правления позицию исполнительного директора инициативы занял Айк Демоян, бывший директор Музея-института Геноцида армян. Он вступил в должность 19 ноября 2018 года. Айк Демоян – автор многочисленных монографий и научных статей на армянском, русском, английском и французском языках. С 2011-го по 2015 года он был секретарем Государственной комиссии по координации мероприятий, посвященных столетней годовщине Геноцида армян.

Международная гуманитарная инициатива «Аврора», созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, стремится дать современным героям возможность и дальше помогать остро нуждающимся в гуманитарной помощи людям по всему миру, продолжая тем самым глобальную эстафету добра. Гуманитарная инициатива «Аврора» – это благодарность, воплощенная в действии. Инициатива рассчитана на восемь лет (с 2015-го по 2023 год) в память о Геноциде армян 1915-1923 годов. Она будет поддерживать и продвигать глобальные проекты, создатели которых с риском для себя спасают самых уязвимых членов нашего общества. Этот замысел будет реализован через программы гуманитарной инициативы «Аврора»: премию «Аврора», Диалоги «Аврора», Гуманитарный индекс «Аврора», Проекты благодарности и инициативу 100 LIVES.

Международная гуманитарная инициатива «Аврора» — филантропический проект Вартана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна, который привлек уже более 440 новых соратников и партнеров. Председатель «Авроры», доктор Том Катина, опирается на свой личный опыт в качестве врача, ветерана, гуманитарного деятеля и лауреата премии «Аврора» 2017 года, чтобы донести до глобальной аудитории суть концепции благодарности в действии. «Аврора» рада каждому, кто разделяет нашу преданность человечеству.

Гуманитарная инициатива «Аврора» представлена тремя организациями: Aurora Humanitarian Initiative Foundation, Inc. (Нью-Йорк, США), 100 Lives Foundation (Женева, Швейцария) и IDeA Foundation (Ереван, Армения).