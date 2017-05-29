Лауреатом премии «Аврора» стал Том Катина

Лауреатом премии «Аврора» за 2017 год стал Том Катина.

Доктор Катина – единственный врач госпиталя Mother of Mercy, расположенного в опустошенных войной Нубийских горах Судана, где получают медицинскую помощь более 750 тысяч местных жителей. Госпиталь пережил 11 бомбардировок.

«Народ Армении, я хочу поблагодарить вас за ту неделю, что я прожил в Армении. Никогда и нигде в мире меня не принимали так тепло», – сказал доктор Том Катина.

Среди финалистов премии «Аврора-2017» были также Фартун Адан, Ильвад Эльман, Джамиля Афгани, Мухаммад Дарвиш и доктор Денис Муквеге.

Учредитель гуманитарной инициативы «Аврора» Рубен Варданян на итоговой пресс-конференции после окончания церемонии награждения, отметил, что мечтает о том, чтобы однажды церемонию награждения можно было провести в мирное время в Алеппо или в Дейр эз-Зоре, где погибло много армян во времена Геноцида.

Премия «Аврора» (Aurora Prize for Awakening Humanity) была учреждена в 2015 году Гуманитарной инициативой «Аврора» от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям. Лауреат премии получает грант в размере 100 тысяч долларов на осуществление собственной деятельности и награду в 1 миллион долларов, которой он поддерживает вдохновившие его организации.