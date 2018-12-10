Не прошедшие в парламент силы не оспаривают результаты выборов

По оценке не прошедшей в парламент бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА), состоявшиеся 9 декабря внеочередные парламентские выборы были демократическими по своей форме, но не по содержанию.

«Они прошли в условиях нетерпимости к инакомыслию, жесткого давления на кандидатов и их сторонников, руководителей органов местного самоуправления и пропаганды ненависти, с беспрецедентным использованием административного ресурса, - в распространенном сегодня заявлении подчеркивает РПА, набравшая 59 тысяч голосов (4,7%) избирателей, отмечая: - Озвученные нами в ходе избирательной кампании опасения не носили пропагандистского характера, а отражали наше глубокое несогласие с озвученными подходами относительно внешней политики, политики в области безопасности и обороны, социально-экономических тенденций, нарушения национальных ценностей и, что наиболее важно, урегулирования арцахской проблемы».

Возглавляемая Сержем Саргсяном партия подчеркивает, что продолжит работу в этих направлениях как внепарламентская сила, а прошедшим в парламент силам и правительству, которое будет ими сформировано, желает успеха.

Республиканцы, кстати, не считают состоявшиеся вчера выборы своим поражением, а, как на своей странице в Facebook сформулировал пресс-секретарь РПА, «9 декабря – это день возрождения Республиканской партии, и каждый голос, полученный от обеспокоенных граждан, равен тысяче голосов».

«Эти выборы были беспрецедентными, потому что руководитель государства, власть сделала все, чтобы представить одну часть общества черной, уложить на асфальт, дискредитировать, распространить атмосферу ненависти и вражды, а также атмосферу страха», - отметил Эдуард Шармазанов.

«Это поражение, но не наших избирателей»

Оставшаяся за рамками парламента Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД), которая на вчерашних выборах набрала около 49 тысяч голосов (3,89%),в распространенном сегодня заявлении подчеркивает, что ее не будет в парламенте 7-го созыва. «Это поражение, но не наших избирателей», - считает АРФД.

Анализируя причины поражения, «Дашнакцутюн» отмечает: «Избиратель сегодня отдал свой голос персоне, но не идее и программе. Весомая часть принявших участие в выборах сегодня сконцентрирована на образе «внутреннего врага» и поразительным образом спокойна на фоне внешних и внутренних угроз. Подходы АРФД сегодня воспринимаются меньшинством. Арцахскому фактору в политической повестке дня не придается должной важности. Формируется Национальное собрание без четкого идеологического и национального облика».

Арам Саргсян: В парламенте оказались те силы, которые не критиковали Никола Пашиняна

Принявший участие в выборах блок «Мы», который состоял из партий «Республика» и «Свободные демократы», также не прошел в парламент, получив 2% голосов. За блок проголосовали 25 тысяч граждан.

Возглавлявший избирательный список блока «Мы» Арам Саргсян в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул, что мечтал о таком дне свободных и справедливых выборов. Более того, выборы 9 декабря по сравнению с предыдущими стали не одним шагом, а «бегом» вперед.

На вопрос, почему возглавляемый им блок не попал в парламент, Арам Саргсян ответил, что помимо «Моего шага» в парламенте оказались те силы, которые не критиковали Никола Пашиняна.

«Я убежден, что общественность отдала свой голос Николу Пашиняну. Я неоднократно это говорил. И вполне естественно, что сила, пришедшая к власти посредством революции, должна была победить на выборах, и голоса были отданы тем силам, которые не критиковали Никола Пашиняна. Я считал, что тот процесс, который во внешнеполитической сфере продолжал Никол Пашинян, полностью повторяет образ действий Республиканской партии. Моя оценка такова, что прошли те силы, которые не критиковали Никола Пашиняна, не спорили с предложенными «Моим шагом» точками зрения, были нейтральными, представляли только свои подходы. А мы показали подходы «Моего шага» и противопоставили им наши подходы. Если есть 25 тысяч человек, которые верят в это, уверен, что если власти продолжат свою программу, эти 25 тысяч через год удвоятся, утроятся», - заключил Арам Саргсян.

«Сасна црер»: Народ свободно изъявил свою волю

Партия «Сасна црер» получила примерно 23 тысячи или 1,82% голосов избирателей, также не пройдя в парламент. Заметим, однако, что руководство парии, в том числе и глава предвыборного штаба Жирайр Сефилян, были уверены в том, что партия окажется в Национальном собрании. Они заявляли, что народ 9 декабря преподнесет сюрприз.

В распространенном сегодня заявлении, оценивая избирательный процесс, партия «Сасна црер» отмечает, что выборы не могут безоговорочно считаться справедливыми. В частности, не были изменены Избирательный кодекс и закон о партиях, вследствие чего между участвующими в выборах силами возникла неравная конкуренция, и олигархия, воспользовавшись представленной возможностью, приняла участие в выборах и частично вновь попала в парламент.

Несмотря на это обстоятельство, «Сасна црер» признает результаты выборов, отмечая, что народ свободно изъявил свою волю.

Помимо РПА, АРФД, блока «Мы» и «Сасна црер», проходной порог не преодолели еще четыре силы: партии «Оринац еркир», «Христианско-народное возрождение», «Решение гражданина» и «Национальный прогресс».