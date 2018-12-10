«Эти выборы были демократическими по своей форме, но не по содержанию» - избирательнрый штаб РПА

Республиканская партия Армении (РПА) считает прошедшие 9 декабря внеочередные парламентские выборы демократическими по своей форме, но не по содержанию.

В сегодняшнем заявлении избирательного штаба партии, в частности, сказано: «Завершились внеочередные выборы в Национальное собрание РА, по итогам которых должен сформироваться парламент 7-го созыва. Эти выборы были демократическими по своей форме, но не по содержанию. Они прошли в условиях нетерпимости к инакомыслию, жесткого давления на кандидатов и их сторонников, руководителей органов местного самоуправления и пропаганды ненависти, с беспрецедентным использованием административного ресурса. Одной из основных целей перехода к парламентской модели государственного управления было именно создание возможности сочетания разных, даже противоположных мнений. Посему вызывает сожаление, что избирательная кампания создала столь глубокие разделительные линии».

Штаб РПА пожелал успеха прошедшим в парламент силам и правительству, которое будет ими сформировано, отметив, поскольку от этого зависят безопасность и перспективы развития страны и народа.

«Озвученные нами в ходе избирательной кампании опасения не носили пропагандистского характера, а отражали наше глубокое несогласие с озвученными подходами относительно внешней политики, политики в области безопасности и обороны, социально-экономических тенденций, нарушения национальных ценностей и, что наиболее важно, урегулирования арцахской проблемы и первыми видимыми шагами. Мы продолжим нашу работу в этих направлениях как внепарламентская сила», - говорится в заявлении.

Штаб РПА отметил, что «эта ожесточенная внутрипартийная конкуренция не должна воодушевить противников Армении и Арцаха».

«Независимо от всех разногласий в межпартийной борьбе, РПА остается приверженной тому, чтобы быть частью решения проблем нашего народа, и продолжит крепко стоять рядом с нашими доблестными Вооруженными силами. И, наконец, выражаем благодарность всем нашим соратникам. Вы доверились и отдали нам голоса в столь тяжелой ситуации. Несомненно, официальные данные, подводящие итоги выборов, не отражают те результаты, за которые мы боролись. Будьте уверены, что мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы шум популизма не заглушил ваш голос и беспокоящие вас вопросы продолжали оставаться в политической повестке страны. Да хранит Господь нашу страну и народ», - говорится в заявлении избирательного штаба Республиканской партии Армении.

Отметим, что, по предварительным результатам ЦИК, проходной порог на вчерашних внеочередных выборах в Национальное собрание преодолели блок «Мой шаг (70,43%), партия «Процветающая Армения» (8,27%) и партия «Лусавор Айастан» («Просвещенная Армения») (6,37%). Бывшая правящая Республиканская партия Армении в парламент не прошла, набрав 4,70% голосов и не сумев преодолеть 5-процентный барьер.