«Дашнакцутюн»: «Это поражение, но не наших избирателей»

«По итогам внеочередных парламентских выборов АРФ «Дашнакцутюн» (АРФД) в Национальном собрании РА 7-го созыва представлена не будет. Это поражение, но не нашего избирателя», - говорится в заявлении АРФД.

В распространенном сегодня заявлении «Дашнакцутюн» отмечает, что в этом поражении видит следующее: «Избиратель сегодня отдал свой голос персоне, но не идее и программе. Весомая часть принявших участие в выборах сегодня сконцентрирована на образе «внутреннего врага» и поразительным образом спокойна на фоне внешних и внутренних угроз. Подходы АРФД сегодня воспринимаются меньшинством. Арцахскому фактору в политической повестке дня не придается должной важности. Формируется Национальное собрание без четкого идеологического и национального облика».

Короткую агитационную кампанию партия считает важной по следующим причинам: «Мы получили реальное представление об армии сторонников, которые примут участие в нашей борьбе. Эта армия малочисленна, но взамен – реальная, ее решение – четкое, а не модное, и продиктовано оно только внутренним убеждением и ясным сознанием. Ни одного бессознательного голоса, ни одного случайного человека. Мы смогли вступить в дискуссию, озвучить свои опасения, противостоять опасным тенденциям, приводить свои аргументы. На данный момент наше слово не нашло широкого восприятия и было недооценено, но нам удалось показать ситуацию с забытой всеми стороны, создав возможность думать и анализировать, пробудить бдительность. Со временем наши беспристрастные граждане, обеспокоенные судьбой своей родины и правильно понимающие важность проблемы Арцаха, сопоставят ежедневно поступающие новости с нашими опасениями и поймут, о чем мы говорили, били тревогу».

Выражая благодарность проголосовавшим за нее гражданам, своим членам и молодежному крылу, партия резюмирует: «Закрывается эта страница истории и открывается новая. Мы вступаем в эту новую историю с общенациональной сплоченной структурой, нашей мечтой о будущем и с решимостью бороться».

По предварительным результатам прошедших накануне выборов, «Дашнакцутюн» получила 3,89% голосов избирателей и не преодолела 5-процентный порог для прохождения в парламент.