Все коррумпированные судьи будут привлечены к ответственности - Никол Пашинян

Когда новый парламент будет избран, Арам Арутюнян потеряет свой депутатский иммунитет, и ход уголовного дела естественным образом продолжится, сегодня во время предвыборной агитации в Аштараке заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении, первый номер избирательного списка блока «Мой шаг» Никол Пашинян, обращаясь к вопросу лишения неприкосновенности депутата-республиканца Арама Арутюняна, подозреваемого в получении взятки в размере 14 млн долларов.

«Сегодня в Национальном собрании должен был обсуждаться вопрос, связанный с самым крупным коррупционным уголовным делом в истории Третьей республики. Должно было обсуждаться ходатайство генпрокурора о его [Арама Арутюняна - ред.] привлечении в качестве обвиняемого. А что вы думали? Люди ведь не бессмысленно ходили на работу, 14 миллионов, они ведь не мелкие ребята, они берут 14 миллионов, 20 миллионов, 30, 50, 500, 1 миллиард… Но в Национальном собрании нет кворума, чтобы был решен вопрос Арама Арутюняна. Поэтому-то мы это Национальное собрание и распустили, - сказал Пашинян и продолжил: - После выборов 9 декабря, когда новое правительство будет сформировано, Арам Арутюнян потеряет свой депутатский иммунитет, и ход уголовного дела естественным образом продолжится. 14 миллионов – по одному делу. Если каждый из вас даст по 14 миллионов долларов, мы продержимся. А давайте посмотрим на состояние наших дорог, наших солдат».

Говоря о судебной системе, Пашинян отметил, что в системе много коррумпированных судей.

«Их всех по одному привлечем к ответственности. Столько лет незаконно бросали людей в тюрьмы, а по делу «1 марта» Европейский суд уже начал выносить решения – по десяткам дел. Этим судьям кажется, что они это переварят. Никто в Армении, будь то нынешний, прошлый, будущий, ни один чиновник не переварит, то что съел, что сожрал, не переварит награбленное», - сказал и. о. премьер-министра.