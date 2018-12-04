Обсуждение вопроса о лишении Арама Арутюняна депутатской неприкосновенности отложено

Вопрос о лишении депутатской неприкосновенности депутата-республиканца Арама Арутюняна, подозреваемого в получении взятки в размере 14 млн долларов и отмывании денег, сегодня в парламенте обсужден не был. Заседание не состоялось из-за отсутствия кворума.

Утром зарегистрировалось лишь 26 депутатов. Согласно регламенту, спустя четыре часа необходимое число депутатов также не было обеспечено. Отметим, что кворум в 105-местном парламенте составляет 53 депутата.

Завтра, во второй день четырехдневной сессии, будет предпринята еще одна попытка.

«Зарегистрировало всего 26 депутатов, и у нас нет кворума, поэтому сегодняшнее заседание считаю несостоявшимся. Встретимся завтра в 10 часов утра», - заявил спикер парламента Ара Баблоян.

Генеральный прокурор представил в парламент ходатайство о возбуждении уголовного дела и аресте депутата Арама Арутюняна.

Арутюнян, который в годы президентства Сержа Саргсяна занимал должность министра охраны природы, подозревается в том, что в 2008 году потребовал и получил взятку в особо крупном размере (14 млн долларов) с целью выдачи лицензии на изучение и разработку 10 месторождений цветных металлов в трех областях республики, а также в том, что легализовал доходы, полученные незаконным путем.

Депутат фракции «Елк» Ален Симонян видит преднамеренность в отсутствии большей части депутатов фракции РПА, потерявшей большинство в НС, однако все еще являющейся самой крупной в парламенте.

«Конечно, преднамеренно это делают, не хотят, так сказать, сдавать своего товарища. Если будет доказана взятка в 14 млн долларов, не думаю, что эти 14 млн долларов остались только у него. Я уверен, что эти 14 млн долларов приведут в разные места, это мое мнение. Сумма огромная, и я не уверен, что она осела в одном кармане», - сказал Симонян.

Депутат фракции Республиканской партии Армении (РПА) Хосров Арутюнян был одним из немногих депутатов-республиканцев, пришедших на заседание. Он заявил, что в отсутствии его товарищей по фракции нет никакого умысла и саботажа.

«Заверяю вас, это никак не связано с саботажем. Если бы это было так, тогда нужно сказать, что все отсутствующие из других фракций также занимаются саботажем. Это просто связано с нынешним этапом предвыборной борьбы», - сказал Арутюнян.

На сегодняшнем заседании Арам Арутюнян не присутствовал. Его телефон был отключен. Хосров Арутюнян сказал, что не знает, находится ли Арутюнян в Армении.