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Политика

Жирайр Сефилян заверяет, что во время правления Никола Пашиняна вооруженного мятежа не будет

Жирайр Сефилян

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Сегодня партия «Сасна црер» проводила предвыборную агитацию в административных районах Еревана.

Группа кандидатов в депутаты во главе с Жирайром Сефиляном на улицах административного района Кентрон призывала граждан голосовать за «Сасна црер». Избирательный список партии возглавляет Варужан Аветисян.

Сефилян из-за отсутствия у него в течение последних четырех лет гражданства Армении не включен в список кандидатов в депутаты, однако активно участвует в предвыборной агитации. У него нет сомнений в том, что «Сасна црер» будет представлена в парламенте.

«Мы четко видим, что у нас есть этот потенциал. Каким будет наше представительство, это решит народ», - сказал Жирайр Сефилян.

Даже в случае прохождения в Национальное собрание «Сасна црер» будет настаивать на том, что через два года парламент должен быть распущен и должны быть проведены внеочередные выборы. На это заявление на днях уже последовала жесткая реакция исполняющего обязанности премьер-министра НиколаПашиняна.

Сефилян вновь пояснил, что они имеют в виду: «Это вытекает из нашей программы, понятие переходного этапа. Если вы следили за нашей деятельностью в последние годы, мы периодически публиковали дорожные карты, в том числе находясь за решеткой. Конечно, этот переходный этап мы представляли, он должен был быть после смены власти, то есть в последующие месяцы после свержения Сержа должны были произойти коренные изменения и новые выборы. Люстрация, в том числе экономическая, новый Избирательный кодекс, новый закон о партиях, новая Конституция, и затем новые выборы. Теперь, поскольку в течение этих семи месяцев все это не было сделано, мы с этой программой идем в Национальное собрание».

Жирайр Сефилян заверил, что требование о проведении внеочередных выборов они будут выдвигать власти за столом переговоров. А противников участия «Сасна црер» в выборах он заверил, что при правлении Никола Пашиняна вооруженного мятежа не будет. «До тех пор, пока в нашей стране нет диктаторских режимов, естественно, эта страница закрыта. При Николе такое исключено», - сказал Сефилян.

«Поскольку Избирательный кодекс не был изменен, несмотря на все попытки силы Пашиняна внести эти изменения, и эта позорная рейтинговая система сохраняется, несомненно, все это в какой-то мере влияет на справедливость выборов, то есть, мы не сможем сказать, что наконец состоялись полностью справедливые выборы. Но думаю, что они будут свободными и прозрачными», - сказал Жирайр Сефилян.

В своей предвыборной программе «Сасна црер» не обошла вопрос узаконивания права на восстание. В случае избрания в парламент партия обещает публично признать естественное право на восстание, а восставших признать невиновными перед законом. По словам представителей партии, стержнем предвыборной программы «Сасна црер» является безопасность и защита государства.

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