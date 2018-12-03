Губернатор Сюника: Все негативные явления прошлого будут исключены

Исполняющего обязанности премьер-министра Армении, лидера блока «Мой шаг» Никола Пашиняна в ходе всей агитационной кампании в Сюникской области сопровождал новоназначенный губернатор Сюника. Унан Погосян ни в одном городе вместе с Пашиняном на трибуну не поднимался и следил за митингами издали.

На вопрос Радио Азатутюн, стали ли тому причиной обвинения в возможном злоупотреблении административным ресурсом, губернатор ответил: «Нет. Я как губернатор просто нахожусь вместе с людьми. Это очередная агитационная кампания. Были другие политические силы и партии, во время агитации которых я присутствовал. Конечно, я постоянно нахожусь здесь, но по понятным причинам на трибуну не поднимаюсь».

В ответ на следующий вопрос Радио Азатутюн, почему в отличие от других губернаторов, представляющих политическую команду Никола Пашиняна, он не выдвинул свою кандидатуру по рейтинговым спискам, Унан Погосян ответил: «Я никогда не был партийным и не буду. Об этом я заявил заранее. Я не политический человек».

Большую часть своего выступления в Каджаране Пашинян посвятил тому, что предупредил владельцев предприятий о том, что прошли те времена, когда владельцы предприятий могли указывать гражданам, за кого им голосовать.

Унан Погосян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что Пашинян говорил не о конкретном владельце предприятия: «Что было в прошлом, начиная от директив, избирательных взяток, скоплений, сбора и привоза людей на избирательные участки... все эти явления будут исключены. Вы увидите, что на всей территории страны они будут исключены. Если и будут, то это будут единичные случаи, предпринятые со стороны одного-двух авантюристов, которые даже не поняли, что совершили. У нас нет ничьего фактора, никакого направления, никакого принуждения. Таково требование премьер-министра к каждому».

На вопрос, продолжит ли он пребывать на нынешнем посту после выборов, Погосян ответил: «Как решат, так и будет. Я с большим удовольствием принял это предложение, с большим удовольствием и ответственностью занял эту должность. Я очень искренен, имея определенный опыт, скромные возможности, я понял, что это очень хорошая возможность для того, чтобы служить».

Он отказался говорить о публикациях в СМИ, касающихся его возможного назначения после выборов на должность начальника Полиции Армении: «Даже в форме намека прошу не задавать этот вопрос. Все лица, руководящие силовыми структурами, сегодня являются моими хорошими друзьями, всех я очень уважаю, и они очень хорошо выполняют свою работу».

Бывший заместитель начальника Полиции Армении Унан Погосян был назначен губернатором Сюникской области в октябре этого года. До этого областью руководил представитель блока «Царукян» Карен Амбарцумян. Он был освобожден от этой должности после того, как при поддержке блока «Царукян» в парламенте был принят проект закона, который Пашинян охарактеризовал как контрреволюционный.

Погосян, проработавший на должности губернатора меньше двух месяцев, сказал, что уже успел ознакомиться с проблемами области. «Все поняли проблемы, все принялись за работу, и все законопослушными граждане не должны ничего опасаться», - заверил он.

Во время своего визита в Сюник 20 октября исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян затронул вопрос назначения Унана Погосяна на должность губернатора области, подчеркнув важность его роли в борьбе с наркотрафиком и олигархией.

На вопрос, какие успехи есть в этой сфере, Погосян ответил: «Об этом премьер-министр говорил как об одной из причин… этим занимается правоохранительная система. Я как ответственный за область, координатор этих работ, считаю, что мы смогли довести правосознание всех до того уровня, чтобы это зло было искоренено. В течение последних полутора месяцев есть случаи обнаружения, предотвращения. И насколько это возможно, это было освещено [в СМИ]. Это уже должны решать компетентные органы, исходя из тайны следствия».