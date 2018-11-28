Пашинян считает важным «изменение поведения человека в новой Армении»

В третий день предвыборной кампании представители блока «Мой шаг» во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном проводят агитацию в Тавушской области.

Никол Пашинян выступил на митинге в Ноемберяне и отметил несколько приоритетов. В частности, сказал, что за политической революцией должна последовать экономическая революция.

И. о. премьер-министра также говорил об устранении ограничений на импорт для жителей приграничных районов на армяно-грузинских пограничных таможенных пунктах. Пашинян сказал, что получил от сотрудников таможни сигналы о том, что эта льгота дает повод для злоупотреблений. Эта льгота была предоставлена для импортирования небольшого количества товаров с целью личного пользования.

«Вообще, изменение поведения человека в новой Армении очень важно, не нужно злоупотреблять этой возможностью для ввоза товаров в Армению контрабандным путем», - призвал Пашинян, предупредив, что в противном случае им придется отменить эту льготу.

Во время митинга были подняты плакаты с надписью «Свободу Карену Казаряну!». Карен Газарян – это гражданин Армении, находящийся в плену в Азербайджане. С азербайджанской стороны звучат неофициальные предложения об обмене пленными по принципу «всех на всех». Правительство Пашиняна не согласно на такой вариант обмена.

Исполняющий обязанности премьер-министра сегодня в здании администрации Ноемберяна встретился с родственниками Карена Казаряна. По двустороннему согласию встреча была закрытой для СМИ, и подробности о ней неизвестны.

Пашинян на митинге говорил о Казаряне, отметил важность того, чтобы Армения не посылала опасных мессиджей о том, что готова освободить преступников. А обмен предполагает, что в обмен на Карена Казаряна армянская сторона должна освободить азербайджанцев, приговоренных в Карабахе к пожизненному заключению и 20 годам лишения свободы за убийство граждан Армении.

«Здесь вопрос состоит в следующем: семьи этих убитых граждан согласятся на то, чтобы Республика Арцах возвратила преступников в Азербайджан? Во-вторых, вы видели, что когда зарубивший топором Гургена Маркаряна Рамиль Сафаров был возвращен в Азербайджан, азербайджанцы сделали из него национального героя. И ясно, что даже если Республика Арцах согласится вернуть двух преступников, они создадут из этих преступников новых рамилей сафаровых. Мы хотим этого? Это вовсе не простой вопрос, - обращаясь к собравшимся, отметил Пашинян и продолжил: - Вы держалb в руках плакат «Верните нашего Карена». Карен также и наш. И мы, конечно, продолжим прилагать все дипломатические усилия для решения этого вопроса».