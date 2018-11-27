Пришло время для новых политиков - Мане Тандилян

Для второго номера в избирательном списке партии «Просвещенная Армения» Мане Тандилян в программных положениях приоритетными являются проблемы граждан.

Сегодня в ходе агитационной кампании на брифинге с журналистами Тандилян сказала, что в программе партии «Просвещенная Армения» серьезно затронуты проблемы детей, семей и пожилых людей.

«Мы хорошо осведомлены об этих проблемах и хорошо осведомлены о социально-экономической ситуации в Армении, следовательно, сегодня нашей первой задачей является экономическое развитие Армении ускоренными темпами и решение социальных проблем. Это должно стать приоритетом», - сказала Тандилян.

Вчера во время предвыборной агитации в Нор Норке Тандилян заявила, что «Просвещенная Армения» станет второй политической силой в парламенте.

На вопрос, получили ли они на второй день агиткампании сигналы от граждан о том, что являются второй силой, и сохраняется ли у них решимость стать второй силой в парламенте, Мане Тандилян ответила: «Не мы решили быть второй силой, а это очевидно, потому что в новой Армении и политические силы должны быть новыми, это те, кто смог за это время доказать, что прислушиваются к гражданам и досягаемы для них».

Тандилян подчеркнула, что настало время для новых политиков.

«Ломая стереотипы формата государственных чиновников, «Просвещенная Армения» получает как раз эти сигналы от граждан, уставших от старых сил, которые несут ответственность, за предыдущее правление, будучи в разные периоды времени частью прежней власти. И, следовательно, сегодня пришло время для внедрения механизмов сдерживания и контроля, потому что Национальное собрание является той площадкой, на которой в результате критики и дебатов между здоровыми и уравновешивающими друг друга силами рождаются наилучшие решения», - сказала Тандилян.