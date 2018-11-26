«Я уверена, что партия «Просвещенная Армения» станет второй силой в парламенте» - Мане Тандилян

Мана Тандилян, занимающая второе место в избирательном списке партии «Просвещенная Армения», уверена, что «Просвещенная Армения не только пройдет в парламент, но и станет в нем второй политической силой. Об этом Тандилян заявила сегодня, на старте предвыборной кампании, в беседе с Радио Азатутюн.

На вопрос, не считает ли она, что люди устали слушать политические призывы и хотят практических шагов, Тандилян ответила: «Я думаю, что, в отличие от других политических сил, наша команда действительно смогла показать, что это не просто слова. Я в ходе своей короткой деятельности сделала все, чтобы граждане увидели разницу между нами и теми, кто говорит эти слова».

Отметим, что «Просвещенная Армения» свою агитационную кампанию в Ереване начала сегодня утром в административном округе Нор Норк, возле памятнику Гаю.

Агитационную кампанию в Ереване проводят Мане Тандилян и Геворк Горгисян. Возглавляет избирательный список партии Эдмон Марукян.

Предвыборная кампания по внеочередным парламентским выборам продлится до 7 декабря, выборы состоятся 9 декабря.