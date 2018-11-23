Марукян: 9 декабря граждане будут избирать оппозицию, вопрос власти решен

Лидер партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян, возглавляющий избирательный список партии, сегодня заявил, что на предстоящих 9 декабря парламентских выборах они претендуют на то, чтобы стать второй силой в парламенте.

Бывшие союзники Пашиняна по блоку «Елк» («Выход») видят себя в статусе оппозиции и не собираются становиться частью искусственных коалиций.

«Вопрос первого места, по сути, решен, революция уже решила этот вопрос. 9 декабря граждане будут избирать оппозицию, вопрос власти решен», - сказал Марукян.

Республиканская партия Армении (РПА) также претендует на то, чтобы стать основной оппозиционной силой в парламенте следующего созыва. Возглавляющий избирательный список РПА бывший министр обороны Виген Саргсян ранее заявил, что силы, в разное время поддерживавшие Пашиняна, не являются оппозиционными.

Марукян на это возразил, что, только критикуя, оппозицией не становятся. Он также предсказал, что РПА не преодолеет проходной порог: «Серж Саргсян является лидером Республиканской партии, и я не думаю, что у граждан Республики Армения есть такое чувство, что он лидер оппозиции. Это во-первых. И, во-вторых, в конечном счете, что такое оппозиция? Оппозиция - это будущая власть. И я опять-таки не думаю, что граждане Республики Армения видят Республиканскую партию в качестве будущей власти».

Есть мнение, что бывшая власть принимает участие в выборах в двух ипостасях: РПА и «Просвещенной Армении». И возникает вопрос: как «Просвещенная Армения» убедит избирателей, что не имеет отношения к РПА?

Члены партии «Просвещенная Армения» говорят, что утверждающие подобное не предъявляют никаких фактов о том, что «представители их партии служили прежнему режиму».

В этой связи Марукян сказал: «В Армении сложилась традиция: если хотят опорочить человека, его связывают с властью. А теперь начали связывать с новой властью».

По результатам недавних выборов в Совет старейшин Еревана блок «Луйс» («Свет»), в состав которого вошли партии «Просвещенная Армения» и «Республика», не преодолел проходной порог и оказался в Совете старейшин лишь по требованию закона.

Для Марукяна прошедшие выборы не являются ориентиром. Он считает, что парламентские выборы нельзя сравнивать с выборами в городской совет. Ереванские выборы, по его мнению, фактически, были голосованием за роспуск действующего парламента.

На вопрос, может ли для избирателей при голосовании стать решающим тот факт, что «Просвещенная Армения», несмотря на призывы Пашиняна, во время апрельских событий так и не присоединилась к инициированной им уличной борьбе, в итоге завершившейся революцией, Марукян ответил: «На тех выборах это не было решающим для нас, и на этих выборах не будет решающим, потому что революционные голоса – это голоса Никола Пашиняна. Это правильно и легитимно, и ни одна сила не может претендовать на эти голоса - ни в каком формате, даже заявляя, что подписала с ним меморандум».

Марукян не спешит присоединяться к звучащей в эти дни, в частности со стороны РПА, критики о том, что визиты Пашиняна в регионы еще до начала предвыборной кампании являются злоупотреблением административным ресурсом. «Честно говоря, я вообще не успевал следить за тем, какие области посещал и. о. премьер-министра. Я тоже посетил области, я открывал офисы партии «Просвещенная Армения». Может, кто-то и в этом найдет какое-то нарушение. Пусть самое большое нарушение будет в том, что на день раньше что-то установили. Пусть массово не раздают деньги, пусть не запугивают людей, никак не воздействуют на свободное волеизъявление люде. Пусть самым большим нарушением, которое зафиксируют наблюдатели ОБСЕ, будет проведение большего числа встреч», - сказал Марукян.

В течение 12 дней избирательной кампании представители «Просвещенной Армении» попытаются побывать во всех областях страны, помимо крупных городов, также посетить селы, которые встретятся им на пути. Агитационную кампанию они начнут с города Агарак Сюникской области с лозунгом «Просвети Армению».

Представители «Просвещенной Армении» встретились сегодня с журналистами в недавно построенной гостинице «Александр».

На вопрос, почему был выбран один из самых дорогих отелей, Марукян ответил: «Здесь дорого спать».