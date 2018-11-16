Ваге Энфиаджян: В нашем списке нет плохих канидатов

В избирательном списке партии «Процветающая Армения» (ППА) нет плохих кандидатов, заявил в беседе с Радио Азатутюн руководящий член ППА, депутат Национального собрания Армении Ваге Энфиаджян.

В списке ППА фигурирует имя руководителя службы безопасности лидера ППА Гагика Царукяна Эдуарда Бабаяна, который недавно был замешан в криминальную историю, был арестован, а затем отпущен под залог.

На вопрос, почему Бабаян был включен в список партии, Энфиаджян ответил: «Включение в список обусловлено решением политсовета, которое для всех является обязательным. В связи с указанным вами инцидентом также есть известные разъяснения, все это не имеет отношения к реальности, господин Бабаян, естественно находится на свободе. И информация ,которая длительное время муссировалась в СМИ, была дезинформацией».

На замечание, что для становления парламентской системы управления необходимо, чтобы в выборах участвовали политические фигуры и была политическая конкуренция, и вопрос, является ли Бабаян такой политической фигурой, представитель ППА ответил, что это политические выборы и решать должен народ.

«Народ избирает для себя политических деятелей. Как вы себе представляете, человек должен быть политическим деятелем, чтобы участвовать в выборах? Человек подает заявку, а решает народ. Каждый гражданин Армении имеет право избирать и быть избранным, и от этого зависит, будет он заниматься политической деятельностью в дальнейшем или нет», - сказал Энфиаджян.

Он добавил, что парламенту необходимы легитимные депутаты. «В нашем списке нет плохих кандидатов, в нашем списке хорошие кандидаты. А кто попадет в парламент, решит наш народ», - заключил Ваге Энфиаджян.