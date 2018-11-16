Артак Зейналян не уйдет в отставку для участия в выборах

В отличие от и. о. министра труда и социальных вопросов Мане Тандилян, и. о. министра юстиции Артак Зейналян не уйдет в отставку, чтобы участвовать в предстоящих 9 декабря внеочередных парламентских выборах. Об этом он сообщил в беседе с Радио Азатутюн.

Зейналян выдвинут кандидатом от блока «Мы», в который входят партии «Республика» и «Свободные демократы» и который претендует на то, чтобы быть оппозицией.

Мане Тандилян баллотируется по списку партии «Просвещенная Армения» и два дня назад заявила о сложении с себя полномочий министра труда и социальных вопросов. Она отметила, что в случае получения вотума доверия народа готова продолжить свою политическую деятельность в качестве депутата Национального собрания.

Заявку на участие в предстоящих 9 декабря внеочередных парламентских выборах подали 11 политических сил - 9 партий и 2 блока. Предвыборная кампания стартует 26 ноября и завершится 7 декабря. 8 декабря будет объявлено «днем тишины» перед голосованием.