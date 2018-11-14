9 партий и 2 блока представили списки кандидатов для участия в досрочных парламентских выборах

Сегодня в 18:00 истек срок для представления списков кандидатов партиями и предвыборными блоками на внеочередных парламентских выборах, назначенных на 9 декабря.

Как отметили в ЦИК, всего списки представили 11 политических единиц – 9 партий и два блока.

Среди них: блок «Мой шаг», возглавляемый исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном; бывшая правящая Республиканская партия Армении (список возглавляет бывший министр обороны Виген Саргсян); партия «Процветающая Армения» (первый номер в списке – руководитель партии, магнат Гагик Царукян); вновь созданная всеармянская партия «Сасна црер» (список возглавляет Варужан Аветисян); партия «Просвещенная Армения» (список возглавляет депутат Эдмон Марукян); блок «Мы», состоящий из партий «Республика» и «Свободные демократы» (блок возглавляет Арам Саргсян).

Списки кандидатов также представили партия «Оринац еркир», партия «Дашнакцутюн», Христианско-демократическая партия «Возрождение», партия «Национальный прогресс» и Социал-демократическая партия «Решение гражданина».

Предвыборная кампания в Армении стартует 26 ноября и завершится 7 декабря. 8 декабря будет объявлено «днем тишины» перед голосованием.