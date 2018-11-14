Мане Тандилян заявила об отставке с поста и. о. министра труда и социальных вопросов

И. о. министра труда и социальных вопросов Мане Тандилян складывает с себя полномочия министра с целью участия во внеочередных выборах в Национальное собрание по списку партии «Просвещенная Армения». Об этом Тандилян написала на своей странице в соцсети Facebook.

«Предстоящие выборы имеют исключительную важность для Армении: благодаря им окончательно будет сформирован парламент, отражающий реальный глас народа. Благодарю премьер-министра за доверие, моих коллег в правительстве и всех сотрудников министерства - за совместную интересную и плодотворную работу. Уверена, что дальнейшая работа министерства будет продолжена во имя процветания и счастья гражданина Армении», - в частности, написала Тандилян.

Она отметила, что в случае получения вотума доверия народа она готова продолжить свою политическую деятельность в качестве депутата Национального собрания.

«Реформы социальной сферы, чаяния наших граждан всегда будут в числе важных приоритетов моей деятельности, - отметила Мане Тандилян и продолжила: - В программах «Просвещенной Армении» отражены также мои представления об экономических и социальных институциональных реформах, а также о том видении Армении, в основу которого заложен человек».

Она добавила, что готова продолжить свою работу на благо Армении и во славу армянского народа.



Отметим, что Тандилян стала вторым номером в избирательном списке партии «Просвещенная Армения».