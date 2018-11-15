«Мы должны провести выборы в соответствии с самыми высокими международными стандартами» - Пашинян

«Политическую ответственность за проведение предстоящих выборов несет наше правительство, и мы уже поставили перед собой цель провести самые качественные выборы в истории Третьей Республики», - сегодня на заседании правительства заявил исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.

«Я считаю, что эту планку нужно поднять. Мы должны провести не только лучшие выборы в истории Третьей Республики, но и должны провести выборы в соответствии с самыми высокими международными стандартами. В этой связи я хочу подчеркнуть следующее: вчера в Национальном собрании я также сказал, что мы должны исключить использование административного ресурса на этих выборах», - сказал и. о. премьер-министра.

По словам Пашиняна, все известные из опыта предыдущих выборов опасные традиции – втягивание общеобразовательной сферы в агитацию, использование административных рычагов для направления избирателей, использование так называемого «института говорящих» и прочее - должны быть исключены.

Никол Пашинян отметил, что нужно добиться того, чтобы ни один бюллетень не оказался в не той стопке, и добавил: «Причем, не только в межпартийном, но и во внутрипартийном формате. Что я имею в виду: поскольку действует также рейтинговая система, голоса распределяются не только между партиями, нои между различными кандидатами внутри той же партии, и нужно исключить подобное явление, и, конечно, мы должны направить очень четкий и строгий мессидж о том, что любой, кто совершит подобную попытку, обязательно ответит по всей строгости закона».

И. о. главы правительства напомнил правоохранительным органам, что они должны не только реагировать на возможные случаи подкупа избирателей или других нарушений, но и предотвращать их.

После сегодняшнего заседания правительства многие члены правительства, входящие в список возглавляемого Николом Пашиняном блока «Мой шаг», сообщили Радио Азатутюн, что пока нет окончательного решения о том, останутся ли они в правительстве или станут депутатами Национального собрания в случае победы блока «Мой шаг» на выборах.

Заявку на участие в предстоящих 9 декабря внеочередных парламентских выборах подали 11 политических сил - 9 партий и 2 блока. Предвыборная кампания стартует 26 ноября и завершится 7 декабря. 8 декабря будет объявлено «днем тишины» перед голосованием.