«У нас будут лучшие выборы в истории Третьей республики» - Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян сегодня в ходе правительственного часа в парламенте заверил, что на предстоящих 9 декабря парламентских выборах воля народа искажена не будет.

«У нас будут лучшие выборы в истории Третьей республики», - заявил Пашинян.

Отвечая на вопрос депутата Тиграна Уриханяна о том, какие конкретные шаги предпринимаются для того, чтобы наконец были идеальные списки избирателей, поскольку почти на всех выборах они вызывали вопросы, и. о. премьер-министра сообщил, что полиция в настоящее время работает над списками избирателей.

«Работы над списками избирателей проводились еще во время выборов в органы местного самоуправления и в Совет старейшин Еревана, они проводятся и по сей день, - отметил Пашинян. - Сегодня утром начальник полиции мне доложил, что сейчас полиция работает над списками в том числе в сотрудничестве с похоронными бюро, так как ранее информацию об умерших гражданах получали из других ведомств, работы с похоронными бюро, что называется, из первых рук, напрямую не проводились. Вопрос в следующем: будем ли мы иметь на этих выборах идеальные списки избирателей? Понятие «идеальные списки» нельзя измерить, но мы постоянно стремимся к их усовершенствованию, и в этом направлении однозначно проводится работа».

Что касается отсутствующих в Армении избирателей, то законодательного механизма исключения их имен из списка, по словам премьер-министра, нет. По словам Пашиняна, в будущем, возможно, будут внесены такие изменения, которые сделают это возможным.

Кстати, Пашинян с трибуны парламента вновь предупредил: пусть ни одна политическая сила не пытается использовать на выборах административные рычаги, вне зависимости от того, какая сила предпримет этот шаг, он удостоится резкого противодействия.

Тигран Уриханян напомнил, что были разговоры о том, что «печатаются новые паспорта, в одной квартире регистрируются разные люди, причем, независимо от собственника». В этой связи Никол Пашинян заявил, что исключает подобное в Армении сегодня.

«Но, в любом случае, чтобы не терять бдительность, я призываю граждан быть внимательными к спискам лиц, зарегистрированных по месту жительства, и гарантирую, что любой, кто без согласия владельца квартиры зарегистрирует кого-то, будет наказан по всей строгости закона, - сказал и. о. главы правительства, продолжив: - В связи с усовершенствованием выборов хочу сказать следующее: пусть никто не пытается втянуть директоров и учителей школ в избирательные процессы, пусть никто не пытается использовать административные рычаги, потому что мы будем бороться против этого явления и противодействовать ему, вне зависимости от партийной принадлежности кандидата в депутаты, и да, у нас будут лучшие выборы в истории Третьей республики».