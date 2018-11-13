МИД Армении считает «некорректным» обсуждение Лукашенко с послом Азербайджана вопроса избрания генсека ОДКБ

Министерство иностранных дел Армении считает «некорректным» заявление президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес Армении и тот факт, что руководитель государства-члена Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) представил подробности закрытого обсуждения на саммите блока послу Азербайджана – государства, не являющегося членом ОДКБ.

Вчера, принимая посла Азербайджана в Беларуси Латифа Гандилова, Лукашенко сообщил, что на пост генерального секретаря ОДКБ у Минска есть три кандидатуры, а также заявил: «Никол Пашинян должен в правительстве просто разобраться с ситуацией. Армения возглавляет ЕАЭС и ОДКБ, очень большая нагрузка на страну, которая находится на переходном периоде. Справится ли Армения?»

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сегодня прокомментировала беседу президента Беларуси с послом Азербайджана, находящегося фактически в состоянии войны с Арменией.

«Армения рассматривает ОДКБ как площадку для обсуждения проблем коллективной безопасности с участием шести государств-членов. Естественно, эта ситуация показывает, что в рамках ОДКБ все еще существует необходимость в обсуждении подобных развитий. Это показывает, что внутри ОДКБ есть проблемы, которые должны быть решены. И что касается этой ситуации (когда с послом страны, не являющейся членом организации, обсуждаются внутренние проблемы этой организации - ред.), то должна отметить, что это, в конце концов, некорректно», - заявила Нагдалян.

«Армения председательствовала в ОДКБ в 2015-2016 годах. Это считается одним из наиболее успешных председательств Армении в международных структурах. Это можно считать наилучшим ответом любым обсуждениям по поводу председательства Армении», - также сказала представитель МИД Армении в ответ на сомнения в возможностях страны, добавив, что у Армении есть достаточный ресурс для завершения своего представительства на посту генерального секреатря.

Беларусь, находящаяся в одном военно-политическом блоке с Арменией, в этом году продала Азербайджану реактивные системы залпового огня «Полонез», дальность которых составляет 300 километров.